高通和解案 藍揪公平會3疑點

高通和解案引發各界關注，圖為世界移動通信大會上，高通公司展示5G無人駕駛概念車。（新華社）

友善列印
中國時報
／台北報導
公平會委員銘傳大學財法系教授顏廷棟（左圖）與台大農經系教授張宏浩（右圖）因反對和解立場，遭質疑「被辭職」。（本報資料照片）

高通和解案引發各界關注，藍委吳志揚昨點出公平會在程序上3個「巧合」，並批評公平會法定「置委員7人」，實際上卻僅存5人，以「跛腳人數」將關乎重大公共利益的234億罰鍰拱手送人，簡直無法無天，令人質疑行政院長賴清德在公平委員法定人數上做「技術性出缺」。

擋路委員辭職 大翻盤

吳志揚指出，第一個時間巧合為今年5月30日，公平會正式接受從高通來的訴訟協商陳報，但隔日就收到行政院人事令，指示張宏浩、顏廷棟等2名公平會委員分別在7月1日、8月1日予以從公平會免職並生效。他質疑，張、顏究竟是辭職，還是因反對和解立場，在借調到期前「被辭職」?

再者，吳志揚表示，顏廷棟離職人事生效的8月1日當天，公平會一早9時30分急忙開內部會議，決定向法院表示跟高通開始進行和解程序，而其中關鍵為106年10月11日公平會以4：3票數決議對高通開罰234億，如今搬開曾投下開罰票的兩顆「擋路石」，翻轉為2：3後立刻通過和解。

跛腳人數執行 受質疑

吳志揚接著說，第三個時間巧合，可從8月1日的會議紀錄內容來看，公平會明顯與高通仍有待達成共識之處，但公平會仍在該次會議中通過和解程序案，罔顧主掌公平事務的公家機關立場和形象。

吳志揚指出，《公平會組織法》規定「置委員7人」，實際上卻僅存5人，還分別在8月1日決議開始跟高通的和解程序、8月8日決議向法庭表示達成訴訟和解等，大剌剌行使正常職權。他更質疑，立院至今未收到公平委員的補提名，令人懷疑賴清德刻意不補提名，使人數保持「技術性出缺」。

吳志揚揭露，公平會在8月1日、8日兩次會議討論中，與高通有關的內容皆含糊帶過，違反《政府資訊公開法》，進一步觀察可發現連名稱都被以「有關事業」記載；但回顧歷次會議記錄中，明確將「美商Qualcomm Incorporated」或「高通」等字樣公開，可見在對外宣告和解免罰後，公平會馬上在記錄文件上「動手腳」。

吳志揚痛批，公平會堂堂獨立機關，竟淪陷、失格，且公平會在高通案上仍有許多待釐清與公布之處，未來將持續追蹤，並呼籲當前政府成員「要嘛公正辦公、要嘛當勇敢的吹哨者」，不可心存僥倖而偏廢行政操守。

(中國時報)

公告閒置地214.5公頃 2年須設廠

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。