高通和解案 藍揪公平會3疑點

2018年09月29日 01:12 中國時報 楊佳穎 ／台北報導 ／台北報導

公平會委員銘傳大學財法系教授顏廷棟（左圖）與台大農經系教授張宏浩（右圖）因反對和解立場，遭質疑「被辭職」。（本報資料照片）

高通和解案引發各界關注，藍委吳志揚昨點出公平會在程序上3個「巧合」，並批評公平會法定「置委員7人」，實際上卻僅存5人，以「跛腳人數」將關乎重大公共利益的234億罰鍰拱手送人，簡直無法無天，令人質疑行政院長賴清德在公平委員法定人數上做「技術性出缺」。

擋路委員辭職 大翻盤

吳志揚指出，第一個時間巧合為今年5月30日，公平會正式接受從高通來的訴訟協商陳報，但隔日就收到行政院人事令，指示張宏浩、顏廷棟等2名公平會委員分別在7月1日、8月1日予以從公平會免職並生效。他質疑，張、顏究竟是辭職，還是因反對和解立場，在借調到期前「被辭職」?

再者，吳志揚表示，顏廷棟離職人事生效的8月1日當天，公平會一早9時30分急忙開內部會議，決定向法院表示跟高通開始進行和解程序，而其中關鍵為106年10月11日公平會以4：3票數決議對高通開罰234億，如今搬開曾投下開罰票的兩顆「擋路石」，翻轉為2：3後立刻通過和解。

跛腳人數執行 受質疑

吳志揚接著說，第三個時間巧合，可從8月1日的會議紀錄內容來看，公平會明顯與高通仍有待達成共識之處，但公平會仍在該次會議中通過和解程序案，罔顧主掌公平事務的公家機關立場和形象。

吳志揚指出，《公平會組織法》規定「置委員7人」，實際上卻僅存5人，還分別在8月1日決議開始跟高通的和解程序、8月8日決議向法庭表示達成訴訟和解等，大剌剌行使正常職權。他更質疑，立院至今未收到公平委員的補提名，令人懷疑賴清德刻意不補提名，使人數保持「技術性出缺」。

吳志揚揭露，公平會在8月1日、8日兩次會議討論中，與高通有關的內容皆含糊帶過，違反《政府資訊公開法》，進一步觀察可發現連名稱都被以「有關事業」記載；但回顧歷次會議記錄中，明確將「美商Qualcomm Incorporated」或「高通」等字樣公開，可見在對外宣告和解免罰後，公平會馬上在記錄文件上「動手腳」。

吳志揚痛批，公平會堂堂獨立機關，竟淪陷、失格，且公平會在高通案上仍有許多待釐清與公布之處，未來將持續追蹤，並呼籲當前政府成員「要嘛公正辦公、要嘛當勇敢的吹哨者」，不可心存僥倖而偏廢行政操守。

(中國時報)