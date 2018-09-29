公告閒置地214.5公頃 2年須設廠

2018年09月29日 01:13 中國時報 王玉樹 ／台北報導 ／台北報導

中美貿易戰台商回流急需用地，經濟部昨也加快公告首批閒置產業用地名單，總計有344筆，面積214.5公頃，以中區占6成6最多，但台商較需要的北部僅1成5最少。被公告閒置土地2年內須設廠或售出，否則將被罰鍰，最終強制拍賣。

工業局官員表示，要讓廠商知道政府這次「玩真的」，逼出閒置工業區土地，媒合給貿易戰回流的台商利用。

全國173處工業區閒置土地共747公頃，經濟部轄管62處，389公頃，昨公告後尚餘175公頃，多為有土地汙染、所有權訴訟、或提報在開發中。

工業局表示，會給1年緩衝期，明年8月將再確認，如無特殊原因而仍不開發，將列為第二波閒置土地名單。

至於地方政府也手握200公頃，台南市已預計下月公告，其餘縣市尚無進度，經濟部將持續溝通協調。剩餘158公頃閒置地為民間自營工業區，則不在強制處分對象內，只能勸說。

經濟部公布的首波閒置工業用地中，以屏南工業區、義聯集團旗下烤漆廠燁輝擁有21.6公頃最多，它也是過去工業局列管「全台十大閒置土地」之首，長久居「屯地王」位置。其次為雲林科技工業區的中國人纖20公頃及正新橡膠14.1公頃。

以區域來看，中部有142.1公頃最多，其次南部39.3公頃，北部僅33.1公頃，比例1成5最少。至於閒置土地最多的工業區，北部是宜蘭利澤工業區，中部是彰濱與雲林科技工業區，南部則是屏南工業區。

可以發現，台商較愛的北部土地明顯不足，工業局官員無奈說，北部都會區開發工業面積少，這是事實，因此建議台商回流多往中南部找地。工業局工業區組長陸信雄說，也建議台商不一定要新增用地，如原本在台有自有土地可走工業區立體化容積獎勵政策，最高給到50％容積。

經濟部公告閒置土地後，將進入「輔導、罰鍰、拍賣」三部曲，首先是2年「輔導期」，由各工業區服務中心輔導改善與預警通知，要求廠商設廠或釋出土地供媒合買家。2年期滿後仍為閒置，將處以公告現值總額10％以下罰鍰，地主必須提改善計畫。預計4到6個月仍未改善，即以市價作為底價，強制拍賣。

(中國時報)