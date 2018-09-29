新聞透視－強制拍賣寶劍出鞘 恐訴訟不斷

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中國時報

為解決五缺「缺地」問題，經濟部昨天終於公布閒置土地名單，強制2年內開發否則強制拍賣。但要斬斷圈地養地惡習，這只是第一步，由於此條當初立法時就已有侵害「人民財產權」之議，現在土地名單公布後，後續至罰鍰、拍賣期間，恐怕經濟部還會遭到土地所有者提訴願、訴訟對抗，能否順利逼出囤積空地，還有待觀察。

去年《產業創新條例》通過時，「強制拍賣」這條引來剝奪人民財產權質疑。由於這些囤地大老闆們手上銀兩充足，對於花錢買來的地要被拍賣，不管是出於奇摩子不爽，或是以拖待變，隨便僱個律師對政府提起訴訟乃是輕而易舉之事。雖說經濟部工業局也有準備，準備拿著產創條例法源作後盾，但以昨天公布閒置地廠商即100多家，只要跳出來一部分，恐怕就讓政府吃不消，疲於奔命。

由政府對低度開發或未利用土地課「空地稅」，爭議最小，事實上，也有宜蘭、嘉義、雲林提出。但地價稅課徵權限在地方，首長常畏於壓力而不敢，宜蘭縣抽腿就是最好的例子。

今年宜蘭3月原本開第一槍，對利澤和龍德工業區閒置私有土地開徵「空地稅」，也就是地價稅加徵5倍，結果廠商一反彈，宜蘭縣代理縣長陳金德隨即喊停。現在大選在即，恐怕雲林、嘉義也無人敢動。

但要杜絕有心囤地等待地目變更獲利惡習，地方政府主動課徵空地稅這條路仍不能放棄，中央不能放棄溝通。至於尚方寶劍「強制拍賣」，主管機關恐怕要有戴頭盔，迎戰彈雨準備。

(中國時報)

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