桃園正點 低自備 高CP值

2018年09月29日 01:13 中國時報 王莫昀 ／台北報導 ／台北報導

上市公司聯上開發在中壢推出30至56坪，單價26萬至28萬，強調鄰近青埔大埤生態池，擁有寬廣的視野、寧靜居家環境。 （璞園提供）

名軒開發出的「名軒夢享家」與戴雲發結構技師事務所合作，全面配備「戴雲發AlfaSafe」耐震系統工法。（業者提供）

港商實德環球與璞園合作，推出擁有十餘項公設的類飯店宅「實德璞園的家」。 （璞園提供）

桃園人口快速成長，個案強打低價不再能滿足新居民胃口，海悅總經理王俊傑指出，在個案激烈競爭中，高CP值產品才能擄獲購屋人芳心。檢視目前桃園重要建案如「名軒夢享家」、「實德璞園的家」、「麗寶青年時代」等即分以臨近高鐵、拉長建案保固、強化耐震系數、全齡化公設等爭取購屋人青睞。

用買車的錢入主好宅

上市建商名軒開發昨日在桃園市「名軒夢享家」工地舉辦建築安全品質觀摩會，邀請已購客回娘家，說明建案安全履歷，並詳列耐震系統工法圖示、模型展示等。名軒開發總經理李木鐸強調，雖然強化個案品質，但為了降低購屋人無負擔，除1字頭房價，該案還祭出低自備，即以60萬至80萬元買一輛車的價格，便可入主該案。

麗寶則在八德擴大重劃區推出預售案「麗寶青年時代」，該案專案經理邵培修指出，「麗寶青年時代」占地4500坪，是八德擴大重劃區內最大且完整的基地，為此社區內規畫有千坪中庭，還有14項全齡公設除一般常見的健身房、KTV室等外，還設有羽球場、棋藝室、社區寵物公園。

上市公司聯上開發則選擇在中壢推出30至56坪，單價26萬至28萬的「聯上世紀」，強調鄰近青埔大埤生態池，擁有寬廣的視野、寧靜居家環境。

高鐵青埔站專區看俏

王俊傑分析，在桃園房屋市場要能爭取購屋人認同，首先是推出大家買得起的產品，第二步則是逐步升級品質，而貼心的服務則是必備要件。

特殊的是，除國內建商搶進桃園推案，連港商實德環球集團也看上高鐵青埔站就在國門附近，選擇此地做為進軍台灣房市的試金石，與璞園聯手推出總銷60億、占地1600坪的「實德璞園的家」，璞園專案林冠政指出，該案位在青埔站前專區，距高鐵青埔站約800公尺，並鄰近機捷、華泰OUTLET，對面就是IKEA，產品規畫為28至45坪，單價約38至46萬元，該案還提供有10年防水保固、2年物業代管。

林冠政指出，過去許多建商低價搶市，民眾以為房價下滑，買到便宜，但其實是房子的品質下降了。

(中國時報)