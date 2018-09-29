重大建設 點線面推升桃園機能

2018年09月29日 01:13 中國時報 王莫昀 ／台北報導 ／台北報導

重大建設陸續興建，從點、線、面串接桃園交通網絡、產業發展，帶動大台北地區民眾一波波遷居桃園，《住展》雜誌企研室經理何世昌表示，過去大台北民眾移居桃園，主要沿中山高速公路南下，並以移居交流道旁的南崁最多，不過，隨著機場捷運去年通車，不少民眾選擇逐機捷各站而居，不少人選擇入住房價相對便宜的龜山A7體育大學站周邊。

海悅總經理王俊傑分析，桃園從過去兩個大都心分別為桃園火車站周邊及中壢逐步發展，再到當前幾個重劃區慢慢開發，但將來發展重點將會是高鐵青埔、航空城與捷運等形成三隻腳，從點到線，再從線到面，推升桃園經濟發展，讓區域生活機能更加完善。

王俊傑說，桃園人口平均每年自然成長加上其他區域移入數約8萬多人，是六都中正成長最快的，之所如此，主因房價較讓一般民眾覺得買得起，加上國家級建設如高鐵、航空城、自貿港陸續到位，且近年來桃園市府積極推動亞洲矽谷計畫等重大建設，皆有助拉升桃園經濟發展，同時提升居民對桃園市發展具高度期待。

何世昌指出，近期桃園捷運綠線、綠線中壢延伸線也先後動工，宣告桃園捷運路網將更加完善。

隨者居住人口增加，建商推案信心也跟著水漲船高。根據《住展》雜誌統計，北台灣各縣市中，以台北市、桃園市今年推案量增加最明顯。其中，台北市前8個月推案量約2136億元，比去年全年推案量多出300多億元。桃園今年前8個月推案量約1704億，亦比去年全年量增近200億元。

(中國時報)