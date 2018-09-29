延禧效應 莫蘭迪色打造秋意

2018年09月29日 01:13 中國時報 洪凱音 ／台北報導 ／台北報導

中秋節過後，季節色彩將由藍轉黃，明顯感受到入秋的涼意；想替寢臥空間換上全新面孔，義大利頂級寢飾品牌FRETTE建議，不妨從更換寢具顏色、材質著手，利用帶有秋天色彩與時下流行色系混搭，或是更換帶有毛尼材質的居家織品，輕鬆打造符合時令、優雅的寢臥空間。

FRETTE品牌經理胡婷婷表示，秋天色彩多以暖色調為主，如米色、卡其色、咖啡色，不僅極易營造出溫暖的居家氛圍，也能為空間添抹秋意；舉例來說，使用米色、卡其色為主的寢具，可搭配咖啡色、黑色等沉穩顏色的抱枕或批毯；反之，用咖啡色寢具，則可搭配棕色、金色等高亮度色系。

社群團購網ihergo愛合購也發現，近2周寢具、床包的銷售增加近2成，暖色調的商品因為添增空間暖意，買氣最明顯；在流行風格方面，宮鬥劇延禧攻略吹起莫蘭迪色，兼具溫柔、質感、優雅，像是珊瑚紅、優雅灰等都是今秋的熱門色系。

若想跳脫俗套者，胡婷婷建議，寢臥空間可大膽地選用橘色，為居家空間增添活潑大方的暖蘊色彩。

入秋感受到涼意，在材質的選用上，胡婷婷表示，帶有毛尼材質的織品最適合微涼的秋天使用，可同時添購一條具設計感的批毯，批毯的使用度高，不僅可覆蓋在薄被上抵禦秋日寒意，亦可攜出房門外，無論是看電視時，甚至和朋友聚會時皆可使用，是件不可多得的秋日單品。

不少消費者偏愛以地毯，來增添室內的暖意；HOLA表示，因應暖化氣候趨勢，今年秋冬推出全系列短毛類造型地毯，以台灣消費者偏好的自然綠意、現代幾何、簡約線條圖騰為主，色調則以灰階的藍、綠色展現沉穩感，不僅呼應秋冬時序，更無違和地融入木質居家風格中。

(中國時報)