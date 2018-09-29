2018年09月29日 01:13 中國時報 徐佳馨

在這個時間點要在雙北市端出1字頭房價新屋，大概也只有淡海新市鎮了。相較於近期推案火熱的幾個重劃區，淡海新市鎮發展最早，當年主要是為了紓解大台北地區人口，而規畫的衛星區域，偏偏新市鎮多年來總因為交通與生活機能受限，發展一直不佳，房價表現自然也就差強人意。

不過，經過這幾年發展，淡海新市鎮機能逐漸到位，學區新市國小、淡水國民運動中心及淡水綜合行政大樓的遷入，都增添了新市鎮的繁榮，隨之而來美麗華影城進駐，淡海輕軌也如火如荼興建、試行，預計年底就能通車的話題，加上超低房價，提高了淡海新市鎮的討論度，還有建商願意降價去化餘屋，推案速度也放緩，這幾季買氣逐漸加溫，許多具有地緣關係的買方也將目光轉進這個區域，希望在投資客與建商雙雙讓利下撿到便宜。

不過淡海新市鎮從過去2、3字頭的房價高點，下修至1字頭，餘屋量更攀升至近2千戶，「鬼城」標籤如影隨形，許多財力較為雄厚的買方，轉而入手其他區域房產，也讓淡海新市鎮更顯暗淡無光，加上淡水地區靠海，冬季海風強又低溫，氣候也讓看屋客打退堂鼓，在經營上是比較辛苦些。如果想要轉進淡海新房，筆者也有幾個提醒:

其一，除了價格與個案規畫外，最要緊的是周邊生活機能，個案管理水平與住戶素質將會是影響未來房價的關鍵，不可不慎。

其二，到市區內通勤的上班族，必須要考慮到主要聯外道路淡金路（登輝大道）易塞車，通勤時間也得先做打算。

其三，區域內空地不少，初期因施工所造成的噪音污染應該是少不了，建案林立下，幾年後景觀風貌可能大不相同，這也是入手之前的思考重點。當一切都準備好了，多看多問多觀察，必然就能買到理想好屋。（筆者為住商不動產企研室經理徐佳馨）

(中國時報)