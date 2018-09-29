淡海新市鎮通車挑戰

住商不動產企研室經理徐佳馨。（住商提供）

友善列印
中國時報
徐佳馨

在這個時間點要在雙北市端出1字頭房價新屋，大概也只有淡海新市鎮了。相較於近期推案火熱的幾個重劃區，淡海新市鎮發展最早，當年主要是為了紓解大台北地區人口，而規畫的衛星區域，偏偏新市鎮多年來總因為交通與生活機能受限，發展一直不佳，房價表現自然也就差強人意。

不過，經過這幾年發展，淡海新市鎮機能逐漸到位，學區新市國小、淡水國民運動中心及淡水綜合行政大樓的遷入，都增添了新市鎮的繁榮，隨之而來美麗華影城進駐，淡海輕軌也如火如荼興建、試行，預計年底就能通車的話題，加上超低房價，提高了淡海新市鎮的討論度，還有建商願意降價去化餘屋，推案速度也放緩，這幾季買氣逐漸加溫，許多具有地緣關係的買方也將目光轉進這個區域，希望在投資客與建商雙雙讓利下撿到便宜。

不過淡海新市鎮從過去2、3字頭的房價高點，下修至1字頭，餘屋量更攀升至近2千戶，「鬼城」標籤如影隨形，許多財力較為雄厚的買方，轉而入手其他區域房產，也讓淡海新市鎮更顯暗淡無光，加上淡水地區靠海，冬季海風強又低溫，氣候也讓看屋客打退堂鼓，在經營上是比較辛苦些。如果想要轉進淡海新房，筆者也有幾個提醒:

其一，除了價格與個案規畫外，最要緊的是周邊生活機能，個案管理水平與住戶素質將會是影響未來房價的關鍵，不可不慎。

其二，到市區內通勤的上班族，必須要考慮到主要聯外道路淡金路（登輝大道）易塞車，通勤時間也得先做打算。

其三，區域內空地不少，初期因施工所造成的噪音污染應該是少不了，建案林立下，幾年後景觀風貌可能大不相同，這也是入手之前的思考重點。當一切都準備好了，多看多問多觀察，必然就能買到理想好屋。（筆者為住商不動產企研室經理徐佳馨）

(中國時報)

延禧效應 莫蘭迪色打造秋意 養鷹放飛樂 兼幫農民除鼠害

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。