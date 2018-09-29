育兒托育補助等嘸半毛錢 家長怒了

2018年09月29日 04:10 中國時報 鄭郁蓁 、林周義／台北報導 、林周義／台北報導

托育補助發放狀況

「錢呢？」行政院為改善少子化，推出新育兒、托育補助8月1日上路，但9月底緩衝期已經到期，家長戶頭還在空等，不管是6000元托育補助費，或是2500元育兒津貼，錢通通沒有下來，有家長表示，自己小孩九月底剛好滿2歲，即將無法申領，批評政府胡亂開出的政策牛肉，讓家長空歡喜一場。

小孩將滿2歲 無法申領

新北市家長林妍愷表示，政策明明說八月一日就上路，但兩個月下來，保母都不願意簽約，又不好自己去逼迫保母，但女兒九月底正好滿兩歲，「已經大到不能領了」！她痛批，政府胡亂端出政策牛肉，讓人看的到吃不到，是把家長當傻子嗎？

基隆市家長林毅貞表示，自己有兩個2歲以下寶寶，老大送私立托嬰中心，老二為了省錢，送公托，即使基隆市家長每個月每胎可領3000元補助，但兩個小孩加起來每個月托育費仍要兩萬兩千多元，經濟壓力非常大，聽聞可領到6000元原本非常開心，且送托的中心在八月初早已完成簽約，但至今都還沒拿到半毛錢。

縣市不同調 官方互踢皮球

林毅貞說，自己打電話去市政府社會處詢問，結果一個單位推給一個單位，每次說法都不一樣，她氣憤表示，政策匆促上路，沒有說明清楚，也沒有相關通知，完全不合格。

高雄市家長林如茵也抱怨，沒有請保母，根本沒有什麼簽約的問題，小孩是自己帶，但她和朋友到現在連2500元的育兒津貼都還沒領到，她質疑，如果政府還沒準備好，就不應該畫大餅恐讓家長歡喜一場。

衛福部社家署表示，各縣市的處理程序不一，有些經區公所受理核定就撥款，有些則多一道縣市政府的程序，領取補助的時間會有落差。

衛福部：縣市時間落差

入帳時間，各縣市不一致，大部分表示，本(9)月底發放，其中以台中市的速度最快，27日即把補助金入帳，基隆市則在28日入帳；而台南分月中、月底2階段發放補助；台北市則將地方、中央補助分開，24日發放地方補助，30日發放中央補助。

(中國時報)