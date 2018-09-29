育兒托育補助等嘸半毛錢 家長怒了

新育兒、托育補緩衝期已經到期，家長戶頭還在空等，不管是6000元托育補助費，或是2500元育兒津貼，錢統統沒有下來。圖為數十位新北市托育員帶著小朋友手拿標語到新北市政府陳情抗議。（本報資料照片）

友善列印
中國時報
、林周義／台北報導
托育補助發放狀況

「錢呢？」行政院為改善少子化，推出新育兒、托育補助8月1日上路，但9月底緩衝期已經到期，家長戶頭還在空等，不管是6000元托育補助費，或是2500元育兒津貼，錢通通沒有下來，有家長表示，自己小孩九月底剛好滿2歲，即將無法申領，批評政府胡亂開出的政策牛肉，讓家長空歡喜一場。

小孩將滿2歲 無法申領

新北市家長林妍愷表示，政策明明說八月一日就上路，但兩個月下來，保母都不願意簽約，又不好自己去逼迫保母，但女兒九月底正好滿兩歲，「已經大到不能領了」！她痛批，政府胡亂端出政策牛肉，讓人看的到吃不到，是把家長當傻子嗎？

基隆市家長林毅貞表示，自己有兩個2歲以下寶寶，老大送私立托嬰中心，老二為了省錢，送公托，即使基隆市家長每個月每胎可領3000元補助，但兩個小孩加起來每個月托育費仍要兩萬兩千多元，經濟壓力非常大，聽聞可領到6000元原本非常開心，且送托的中心在八月初早已完成簽約，但至今都還沒拿到半毛錢。

縣市不同調 官方互踢皮球

林毅貞說，自己打電話去市政府社會處詢問，結果一個單位推給一個單位，每次說法都不一樣，她氣憤表示，政策匆促上路，沒有說明清楚，也沒有相關通知，完全不合格。

高雄市家長林如茵也抱怨，沒有請保母，根本沒有什麼簽約的問題，小孩是自己帶，但她和朋友到現在連2500元的育兒津貼都還沒領到，她質疑，如果政府還沒準備好，就不應該畫大餅恐讓家長歡喜一場。

衛福部社家署表示，各縣市的處理程序不一，有些經區公所受理核定就撥款，有些則多一道縣市政府的程序，領取補助的時間會有落差。

衛福部：縣市時間落差

入帳時間，各縣市不一致，大部分表示，本(9)月底發放，其中以台中市的速度最快，27日即把補助金入帳，基隆市則在28日入帳；而台南分月中、月底2階段發放補助；台北市則將地方、中央補助分開，24日發放地方補助，30日發放中央補助。

(中國時報)

教育部提第2官方語言計畫 幼兒園… 還在學步就倉促上路 政策栽跟頭

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。