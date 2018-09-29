還在學步就倉促上路 政策栽跟頭

2018年09月29日 04:10 中國時報 魏怡嘉

政府端出新育兒、托育補助原是好事一樁，但先是北、中、南保母串連走上街頭，現在緩衝日即將結束，家長戶頭仍未見補助款而氣難平，即便中央宣稱已有近6成保母簽約，加上縣市各自加碼不同調，且私幼串連抵制準公共化托育仍未解，準公托只能以「亂」字形容，這樣的托育補助政策，如何能成功？

為了改善少子化，政府一口氣推動育兒、托育及準公托補助，牽動影響全面而廣泛，但新政策自提出到7月26日行政院拍版宣佈，不僅不到一年，其間更歷經補助費用自保母轉給家長的政策轉彎，且自宣佈到8月1日上路，也短短只有5天的時間。

雖然政府宣佈上路後仍有2個月的緩衝擊期，但新托育政策說明會及行政契約範本卻在上路第一天才陸續展開、出爐，顯然上路前的溝通及宣導根本是零，不僅不滿的氣氛早在保母及私托機構間蔓延，連家長都不知所以，開辦第一天，衛福部諮詢專線隨即被打爆。

更令人傻眼的，新托育政策不僅不見容於民間團體，中央與各縣市政府之間亦不同調，原本中央希望在新政策實施後，各縣市政府原先的各自補助能逐漸落日，未料，碰上年底縣市長選舉，各縣市政府各有盤算，根本不買單，不僅未取消原有補助，有的甚至還加碼，形成一國多制的混亂現象。

政府推出新育兒、托育補助原是美意，但只為趕在9月開學之前急就章，連官員都不免私下抱怨，天天加班開會，還是被罵到臭頭；攸關幼童的政策，牽動多少的家庭，需要更充分的討論及完整的溝通，而溝通的對象不僅是保母、私托及私幼而已，還有更重要的家長，尤其新制還可能造成家長與保母的關係緊張，但這次家長的角色卻完全被忽略了，日前保母串連上街頭，其反應的不只是保母內心的焦慮而己，背後還牽動更多家庭的不安，政策的混亂，家長早已難耐，如此下去，難道要家長也要走上街頭？

(中國時報)