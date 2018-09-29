保母正名誘簽約 托育之亂還在燒

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中國時報
林周義／台北報導

距離各縣市保母串聯活動已過2周，社家署統計，截至27日的簽約保母量已近6成，共1萬3409人。各地方縣市提出不同的配套誘因，保母團體的態度也稍有不同。高雄市社會局將簽約保母稱為「特約保母」，未簽約的合格保母稱為「合格保母」，令許多保母感到滿意，但新北市卻傳出保母有意再上街抗議，「托育之亂」似乎仍未平息。

高雄市保母協會常務監事張瑛琇表示，保母上街抗議後，社會局局長姚雨靜與保母協商，答應將簽約保母稱為「特約保母」，未簽約的合格保母則稱為「合格保母」，保母不被畫上「優質或不優質」的界線，已有保母因而願意與政府簽約。

不過，台灣保母總會理事長鄧彩媚表示，身邊的保母並無態度轉變的現象。曾參與新北市串聯活動的沛羽媽也透露，保母朋友受到家長施壓，追問什麼時候簽約，否則就要把她換掉，無奈之下只好簽約。

新北市潘姓保母表示，各地方政府為拚業績，除了施壓，也派發選票糖果。如台中的莫姓保母遭市政府逼迫，若不簽約就只能回歸幾年前的10小時1萬3千元的收費標準，比市價少了3、4千元；高雄則除將名稱更改，也推出簽約可得3千元的誘因。她抨擊，既然是全國政策，為何要因地制宜，讓各地都亂了套？「行政院在休會期間將托育新制匆匆上路，有違法嫌疑」。

基進黨台北黨部總幹事陶漢表示，新北保姆有意在10月進行第二波的抗議，具體的日期仍未確定，自14日於新北市遞交陳情書起，至今未獲政府回應。而發起串聯活動的5個縣市——新北、桃園、台中、高雄、基隆，均未獲得中央針對陳情書的下文。

截至27日六都的保母簽約率：北市1485／3918，新北2674／5034，高雄1399／2742，桃園1086／2206，台南1035／1282；托嬰中心北市100／102，新北市112／135，高雄35／38，桃園67／76，台南55／64；台中社會局僅回應簽約率均破7成，不願透露具體數字。

(中國時報)

還在學步就倉促上路 政策栽跟頭 全台1989露營區 合法僅9％

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