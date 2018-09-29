全台1989露營區 合法僅9％

隨著國內露營風盛行，依山傍水的美麗露營區，成為國內熱門的露營休閒勝地。（本報資料照片）

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中國時報
／台北報導

交通部觀光局昨日公布第3波露營場違法資訊，全國已知的1989個露營區資料中，目前完全合法僅181個、占9.10％，違法有719個、占36.15％；有968筆、約48.67％的露營場，仍待清查地目問題。

觀光局於今年1月16日及3月31日，在「露營專區」平台公布2波露營場資料，昨公布第3波調查結果，扣除前2波重複部分，第3波增加了1423筆資料。截至目前為止，全台總計有1989個露營場，相關資料未來還會繼續更新。

根據統計，1989個露營區裡面，完全合法僅181個、占9.10％；違反相關法令有719個、占36.15％；無營業121個、占6.08％。至於地目有待清查或待確認的露營場，則達968個、計48.67％。

觀光局指出，苗栗縣、南投縣地露營場最多，但大部分為營業中待清查狀態；最多違規露營場的縣市為新竹縣，主要是位處農牧用地，違反區域計畫法規。

1989個露營區之中，農牧用地占1135筆，為有利地方政府輔導業者合法化，行政院今年6月、7月已邀集農委會、環保署、內政部、交通部及地方政府，討論現行農牧用地是否能有條件修正，容許設置露營區，並請農委會檢討現行規定。另請內政部就農牧用地等非都市土地使用管制規則，容許使用的項目再予檢討。

至於非法開發山坡地、農牧用地、林業用地破壞表土等經營行為，經盤點現行法令計有《區域計畫法》、《水土保持法》、《山坡地保育利用條例》、《森林法》等多種法律可規範，觀光局強調，已函請地方政府檢視轄區露營場狀況，依法處理。

(中國時報)

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