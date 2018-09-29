技能考試費術科最高調漲280元

2018年09月29日 04:10 中國時報 李宜秦 ／台北報導 ／台北報導

技能檢定考試費用明年元旦起喊漲！勞動部表示，考量到基本工資調漲、消費者物價指數上漲等因素，自2006年訂定收費標準後首次調漲考試費用，預計學科將從120元調漲至190元，漲幅5成8，術科部分有137項調整，漲幅不一，調漲最高為化學乙級術科考試，漲280元，漲幅1成3，受影響考生人數達60萬人次。

勞動部表示，根據《技術士技能檢定規費收費標準係規費法》規定，主管機關每3年應就辦理費用成本變化、消費者物價指數變動等因素，定期檢討收費標準。考量到物價指數上漲與基本工資調升，勞動部決定於明年元旦起調漲技能考試費用，這次是學科自2006年、術科自2014年來首度調漲。

勞動部勞動力發展署職能標準及技能檢定組長邱月雲表示，明年技能檢定學科考試費用將從120元調漲至190元，漲70元、漲幅約5成8。

術科部分有137項調漲，調漲最多的包括化學乙級術科，將由2030元調漲至2310元，漲280元、漲幅約1成3；冷凍空調裝修乙級，將由2030元調漲至2300元，漲270元、漲幅約1成1。

邱月雲解釋，由於術科測驗有材料費不同的狀況，因此調整幅度才會不同，而沒有調漲的術科項目有178項，如西餐烹調乙級、女子美髮丙級、男子理髮丙級、門窗木工甲級等。

邱月雲表示，以106年報考人數計算，明年調漲影響的考生人數約60萬人次，其中術科部分影響38.9萬人次。她進一步表示，目前調漲的規定還在搜集外界意見中，若對修正內容有意見者，可在10月26日前向勞動部陳述意見，未來將會針對外界提供的意見檢討改善。

(中國時報)