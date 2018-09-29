北京觀察－美連揮組合拳 圍堵大陸崛起

2018年09月29日 01:13 中國時報 陳柏廷

陸美貿易、軍事、外交「組合拳」打到安理會，大陸國務委員兼外長王毅27日主張與俄一致，認為應配合無核化措施進程放寬對北韓制裁，與美國分歧。（法新社）

美國期中選舉日益接近，陸美間的矛盾也隨之加大。美方近期頻頻打出「貿易、軍事、外交」三合一「組合拳」；祭出2000億美元關稅大棒後，對台軍售也挑動「一中原則」敏感神經，美國總統川普更在聯合國大會上，直指北京操縱選舉。藉由打爛仗手法，川普政府一面獲取選舉利益，一面遏止大陸崛起。

華府出招凌厲 陸感壓力

陸美近期這波全方位式的角力戰，可以說是以貿易戰的大幅升溫拉開序幕。正當北京還忙於應付、苦思對策之際，華盛頓立即又打出「對台軍售牌」，再由川普本人擔綱「補刀」角色，拋出「與大陸國家主席習近平可能不再是朋友」的震撼彈。

平心而論，這並非是華盛頓首次對北京叫陣，早在今年初美方貿易戰發動以來，就可露出端倪；只是隨著美國國會大選將近，川普政府出招也愈加凌厲，貿易、軍事、外交攻勢接踵而來，目的就是希望北京疲於奔命，「豎旗投降」。

美日聯合軍演 劍指大陸

川普政府祭出2000億美元關稅大棒，這一棒雖不至於把北京打得暈頭轉向，但卻也讓其備感壓力；北京緊急回擊600億美元的反制舉措，加碼發布《中美經貿摩擦》白皮書，但情勢之嚴峻，也讓習近平說出「自力更生」的重話。

在軍事上，華盛頓更是磨刀霍霍。幾乎不讓北京喘口氣，川普政府隨即宣布100億對台軍售案，相比過往金額雖不算大，但選在此時打出「台灣牌」，用意不言可喻。近日美日更聯手在東海進行大規模演訓，劍指大陸更「昭然若揭」。

川普抹黑 換取民意支持

就在貿易、軍事連番出拳後，川普又選在聯合國安理會上，語出驚人地控訴北京企圖干預下月6日登場的美國會大選，不希望看到其所屬共和黨勝出，儘管川普並未拿出明確證據，但無疑是給大陸國際形象「抹上一層黑」。

坦白說，川普政府近期的種種舉措，很明顯是為了藉由塑造北京這一敵人形象，來獲取國內民意支持共和黨的選情，但更重要的是，仍然是要全力圍堵大陸的崛起。眼下這場G2惡鬥戲碼，恐怕還是「未完待續」。

(中國時報)