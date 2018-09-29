養鷹放飛樂 兼幫農民除鼠害

經歐陽宏育細心調教，人鳥間培養出默契。（李其樺攝）

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中國時報
／台南報導
吳庭林從人龜互動中，悟出不少生活哲學。（許素惠攝）

台南市安定區民歐陽宏育2年前開始飼養哈里斯鷹，平日定時帶他到戶外放飛，享受遨遊天際樂趣；有時也協助附近農民驅趕雉雞和田鼠，人鳥之間培養出珍貴的默契和情誼。

放飛都會乖乖回來

歐陽宏育過去養蛇超過10年，後來想改養其他特別的寵物，2年前透過國內合法養殖場購買產自南美洲的哈里斯鷹。歐陽宏育當時剛買回家時，僅僅是不滿1歲的幼雛，不到3個月光景就成長為650克的成年公鷹，還為牠取名為Cooper。

歐陽宏育說，Cooper現在2歲，平日將牠放養在家中陽台，每天下班至少會花1小時帶著牠到戶外放飛。

為此，他還向台灣鷹獵文化暨猛禽保育協會專業人員請教，學習如何與哈里斯鷹互動、訓練聽從指令，因此每次放飛時Cooper都會乖乖飛回來，不怕她跑掉；有時也會應農民請求，帶著Cooper到稻田協助驅趕雉雞、捕捉田鼠。

此外，歐陽宏育還會帶著Cooper到朋友家泡茶，甚至和太太帶著Cooper四處遊山玩水，人鳥之間培養出自然默契，只要在戶外，歐陽宏育走到哪裡，Cooper便緊跟到哪，鷹隻小跑步姿態，與老鷹平日雄猛印象形成強烈反差，讓友人都覺得「萌萌的」！

跑步姿態「萌萌的」

歐陽宏育說，鷹屬於猛禽類，即使只是靜立原處，仍可感覺身上散發一股天生的傲氣，令其他鳥類畏懼，這也是他愛上養鷹的理由，還強調愛鷹就是常常帶牠出去飛，未來也希望挑戰飼養不同品種的鷹隻。

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(中國時報)

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