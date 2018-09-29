設計寵物貼圖 聯繫家族情感

2018年09月29日 01:13 中國時報 李義 ／高雄報導 ／高雄報導

指領族林思菁為了給集家族寵愛於一身的貴賓狗「麻吉」留下美好回憶，也兼顧媽媽每天召喚孩子們回家吃飯的便利性，設計「貴賓狗麻吉」系列貼圖，成為聯繫家族情感的橋梁。

貓狗同一家 留美好回憶

家族對毛小孩都疼愛有加，麻吉加入家族時，已有貓大哥丹尼，麻吉不時繞著丹尼左右奔跑，但丹尼頗有大哥風範，如王者般如如不動，形成神經的狗與冷靜的貓的畫面，逗得家人笑開懷。

後來，從大學就開始養的丹尼2年前病了，直到林思菁妹妹結婚前1天，闔眼離世。家人都難過不已，覺得丹尼很想看到妹妹踏進禮堂，卻熬不到那一天。

思菁姊妹先後出嫁，離娘家近，林媽媽每天煮完中餐晚餐時，都會習慣性的詢問要不要回家吃飯，姊妹工作時不方便接電話，用line寫字老人家又操作不易。

煮了午晚餐 通知好方便

思菁決定把麻吉與媽媽都設計成貼圖，以麻吉為主角，留下超萌的記憶外，特別在貼圖裡用媽媽抱著麻吉的照片，製作了1張「今天有煮」貼圖，讓媽媽不必為手寫或姊妹無法接聽電話而煩惱，手指動一下，收到貼圖就知道媽媽煮了午晚餐，要回去吃飯就回個「好喔！！」圖。

當然，系列貼圖裡也不忘給丹尼留個空間，於是設計了「哎喲」、「我拒絕」及貓兄狗弟合影的「想出去玩…」3個貼圖。

1年多來，貴賓狗麻吉系列貼圖成了家族成員彼此通訊重要符碼，家族情感也更加緊實了。更多寵物趣事 請看翻爆APP

(中國時報)