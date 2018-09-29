美日巡航後 陸在南海實彈演習

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中國時報
╱綜合報導

日本、美國相繼公布9月中下旬曾派潛艦巡航南海、B-52轟炸機飛越南海上空等訊息，大陸官媒昨天旋即播出解放軍在南海的相關軍演訊息稱，近日組織了殲擊機、殲轟機，在某海上靶場訓練實彈射擊，檢驗對飛行員的突擊突防，和對海目標精準打擊能力，警告意味濃厚。在此前後，大陸外交部也呼籲美方做出合作共贏的正確選擇。

大陸外交部發言人耿爽27日針對日美艦機在南海演習強調，大陸尊重和維護各國依據國際法享有的航行和飛越自由，但堅決反對有關國家打著「航行和飛越自由」旗號，損害沿海國主權與安全、擾亂地區和平與穩定。

大陸駐美大使崔天凱美東時間27日在華府中共建政69周年慶祝會上表明，陸美關係需要再次作出歷史選擇。作為世界上最大的兩個經濟體，陸美關係何去何從，需要再次作出歷史性選擇。陸方選擇合作共贏，健康穩定的兩國關係，期待美方「同樣作出正確選擇」。

大陸央視是於28日報導解放軍在南海軍演訊息，指出南部戰區首批3架殲擊機在空中組成作戰編組直奔海上靶場，臨近指定空域，飛行員迅速調整戰機高度和姿態，採取臨空轟炸和俯衝打擊等多種方式輪番打擊海上目標。

據報導，這次實彈射擊訓練，兩個參訓旅共出動戰機數十架，發射火箭彈、航炮彈、航訓彈等雷彈數千枚，大強度多型武器綜合打擊訓練，檢驗飛行員對陌生空域目標的快速突防能力。

(中國時報)

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