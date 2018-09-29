愛的水族箱 1箱變18箱

2018年09月29日 01:13 中國時報 謝佳潾 、 柯宗緯 、 林瑞益 ／綜合報導 ／綜合報導

「這是我的小小水族館！」東港5歲男孩陳子杰，從小就對海洋生物有著極大的興趣，陳爸爸為激發愛子潛能，1年前買水族箱讓他試養孔雀魚，沒想到竟演變成父子倆愛魚成痴，不僅1箱變18箱，還多出4、5個品種甚至還有小龍蝦，家人笑稱，這樣不知是逗小孩還大人。

陳子杰在爸爸的指導下，童言童語地介紹著他的小小水族館，他說，這是蓋斑鬥魚、黑叉鬥魚、德國藍火焰天堂鳥、澳洲火焰天堂鳥、澳洲淡水小龍蝦，牠們很乖很可愛，看牠們游來游去的樣子真的很好玩，尤其是跟爸爸一起看魚時，特別好玩，這應該是「愛的水族館」。

吳里德第一次養魚就上手，他請教養魚達人，摸索出一套養魚心得。一開始只養鬥魚，後來怕牠孤單寂寞，再加養其他同科別魚種，說不上和樂融融，但呈現「敵不犯我，我不犯你」關係。

今年的一場地震，更讓里德悟出「鬥魚哲學」，他說，地震後驚見鬥魚跳出來，似乎快斷氣，求助友人後，拿了鏡子照鬥魚，讓鬥魚誤以為有敵人出現，激發生存本能鬥志，孰料鬥魚竟然活了過來，令他感到不可思議。

高雄市岡山區本洲里的陳永成相當喜歡雉雞，為了觀賞方便，他養了好幾對觀賞雉雞，他表示，很多雉雞都是從蛋孵化，把幼雞一天又一天地呵護長大，簡直是把雉雞當孩子養。

(中國時報)