濁水溪揚塵治理 初見功效

2018年09月29日 01:13 中國時報 周麗蘭 ／雲林報導 ／雲林報導

今年第一波東北季風月9日南下，考驗濁水溪揚塵治理，環保署崙背測站懸浮微粒每小時最大濃度值為95微克／每立方公尺、麥寮測站大濃度值為274微克，比去年第一波東北季風南下時崙背364微克、麥寮232微克低。雲林縣環保局表示，今年初開始加強揚塵治理計畫，看起來有發揮功效。

雲林縣環保局代理局長張喬維表示，過去濁水溪河川揚塵治理計畫，多由各單位進行局部性改善，但效果不彰；2018年依據行政院核定「濁水溪揚塵防制及改善行動方案」，改採全方位、整體性合作方式，以及「因地制宜、因時制宜」模式，優先執行抑制揚塵措施。

張喬維說，今年新增的改善措施，包括在麥寮出海口增加噴灑食用級三仙膠，進行緊急固砂應變措施；增加綠覆蓋面積10公頃；每日在易發生揚塵的10公頃區域，進行灑水作業增加含水量。

此外，第四河川局也已揚塵熱點崙背大庄堤防40號、44號附近，在越堤路堤前鋪設便道碎石級配，並且在堤防前培厚植栽，布置2公里灑水線噴灑作業，都大大降低揚塵狀況。

張喬維表示，去年第一波東北季風南下是9月13日，當時崙背測站懸浮微粒濃度最高達364微克、麥寮232微克；今年第一波在9月9日到來，各測得95、274毫克，應有是呈現初步改善的效果。

環保局表示，東北季風來襲期間，固定派員巡查濁水溪沿岸，掌握現地揚塵狀況，並通知四河局協助大庄堤防至麥寮出海口進行灑水作業，也協調中水局增加釋出濁水溪基流量10萬噸。

(中國時報)