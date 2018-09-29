藥師榜首下鄉奉獻 返嘉藥謝師

2018年09月29日 01:13 中國時報 曹婷婷 ／台南報導 ／台南報導

藥師國考日前放榜，嘉南藥理大學藥學系應屆畢業生魏子庭抱回藥師高考榜首，選在教師節這天，返回母校謝師恩。家住南投縣仁愛鄉的他捨棄前進都會醫院工作，選擇到員林基督教醫院下鄉奉獻，讓師長足感心也感佩。

藥師國考2階段新制今年上路，有「藥師搖籃」美譽的嘉南藥理大學，不僅及格率優於全國，且一階探花及二階狀元都是嘉藥生，表現耀眼。金榜藥師魏子庭昨天返校答謝師恩，校長陳鴻助也頒贈獎勵金，表彰其優異表現。

考出全國第一的魏子庭不諱言，得知成績當下訝異又驚喜，他說，2階段考試是第一次登場，他為此很早就按部就班規畫，以平常心準備。台中二中畢業的他成績很好，因為想當藥師到嘉藥就讀，他感謝高中老師推薦、來嘉藥又遇到好教師，如願考上藥師。

難得的是，魏子庭雖高居榜首，卻選擇到員林基督教醫院服務。他說，自己出身鄉下，希望可以為醫療資源相對不豐沛的地區做出貢獻，這點也讓藥理學院院長李冠漢印象深刻，「願意下鄉奉獻，令人感佩。」

校長陳鴻助表示，嘉藥以藥學起家，藥師國考佳績一直是傳統。今年藥師國考第1階段考科有藥理學與藥物化學、藥物分析與生藥學（含中藥學）及藥劑學與生物藥劑學等3科，內容極艱深，通過率低，全國平均及格率27.6％，嘉藥高達48.1％，傲視全國。

第2階段則有調劑學與臨床藥學、藥物治療學以及藥事行政與法規等3考科，今年全國2階及格率約98.8％，嘉藥則超過99.2％，1、2階均成績高出全國平均值。

藥學系主任呂玉玲說，1階應試多是大三升大四在校生，首次接受新制考驗，4班中有2班通過率突破60％，目前在台北實習的一階探花蔡易澂名列全國第3；參加2階考試為大四應屆畢業生，有3班及格率百分百。她指出，舊制藥師國考，全國錄取率約4成，嘉藥維持逾7成佳績，去年更創下破82％新高紀錄，歷年來更不乏嘉藥生囊括國考前3名。

(中國時報)