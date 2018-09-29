經濟成長？ 綠議員直言感受不到

2018年09月29日 01:13 中國時報 林宏聰 ／高雄報導 ／高雄報導

高雄經濟究竟是好是壞？政府宣告台灣GDP成長，但高雄市民似乎無感，民進黨籍高市議員郭建盟28日質詢直言，傾聽基層，十之八九都說生活困難，市府經濟指標卻報喜不報憂，「掩飾真相，可能因此把不到脈，無法因應局勢變化！」

郭建盟說，政府宣傳GDP高達2.49％、工業出口連22紅、失業率創新低，而高市府統計指標顯示，去年新設登記公司家數成長率六都最佳、營利事業銷售額全國第三、商業及工業投資也都成長，「看起來全是好的，但基層感受差很多」。他表示，在六合路開20年酒吧的好友今年首度周休1日，抱怨生意難做；婚紗業者也說往年都有盈餘，去年第一次虧錢。郭建盟坦言，現在拿經濟發展數據向基層報告，「真的有點心虛」。

他強調，官方數據報喜不報憂，可見統計已被政治綁架，數據必須說出真相，不能因為怕被攻訐而掩飾，否則反而讓市府無法即時提出政策或行政作為來因應局勢變化，民眾也會因為不了解經濟走勢、誤判情勢。

基於高雄狀況與全國其他縣市不同，郭建盟建議市府建立在地經濟統計制度，按季將國家生產面GDP推估換算成高雄GDP參考指標，並擴大家庭收支調查，提高樣本數，才能讓調查結果更貼近現實。

代理市長許立明答詢表示，從GDP推估、家戶統計執行上有難度，可改用營利事業銷售額去看實際經濟變化，但他強調數字解讀方法不同，例如談旅宿業者收入，必須將這2年成長的50萬國內觀光客一起計算才全面，但「政府講得太多有複雜性，現今媒體及很多政治人物不願去理解，只想拿他要的」。

(中國時報)