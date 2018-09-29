恆春半島 發現千年滿月蛤化石

近日台26線石牛溪路段邊坡進行搶修刷坡工程時，發現到千年滿月蛤化石。（謝佳潾攝）

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中國時報
／屏東報導

恆春半島因位於菲律賓海板塊與歐亞大陸板塊的交界處，地質構造相當特殊，如有隆起的珊瑚礁等，而也因此有機會讓塵封數千年的珊瑚、貝類遺骸等化石重見天日，近日台26線石牛溪路段邊坡進行搶修刷坡工程時，就發現為數不少的千年滿月蛤化石。

今年8、9月因受熱帶性低氣壓及颱風外圍環流等影響，屏東雨勢不停，恆春半島更是發生多起土石流，當中台26線石牛溪路段邊坡土石鬆動甚為嚴重，公路總局楓港工務段擔憂該路段用路安全，近日進行搶修刷坡工程，不料竟刷出滿月蛤化石。

專家指出，滿月蛤貝類多在珊瑚礁間的沙地求生存，且主要棲息在沉積物缺氧的環境中，因此會為「缺氧環境」而挖沙下潛，便與硫氧化細菌進行共生，而當受沉積物遮蓋、經千萬年封存後，隨著珊瑚礁慢慢隆起也就逐漸變成化石。

台中自然科學博物館表示，雖然石牛溪附近是恆春半島最新抬升的區域，但也有6000年以上的歷史，因此滿月蛤化石也算有其研究意義，建議墾管處趁機蒐藏，以便作為自然史或環境教育教材。

對此，墾管處表示，將把這批滿月蛤化石送往瓊麻工業歷史展示區旁的臨時館存放。其實，墾管處遊客中心的展覽室中，也有陳列滿月蛤的化石，據了解，在恆春半島採集到的滿月蛤，其扇貝最寬有10公分、高7公分，體積算大。

(中國時報)

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