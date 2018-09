最美麗海灣國際年會 澎湖登場

2018年09月29日 01:13 中國時報 陳可文 /澎湖報導 /澎湖報導

全球盛會「2018世界最美麗海灣國際組織年會」澎湖熱鬧登場,國內外300多名貴賓齊聚一堂以海會友,28日重頭戲最美麗海灣LOGO揭牌,象徵了國際海洋文化薪傳承。

澎湖縣政府於2012年以「台灣.澎湖灣」名稱,加入「世界最美麗海灣組織(The Most Beautiful Bays in the World, MBBW)」, 更成功爭取第14屆(2018)世界年會主辦權,這是澎湖歷年來最大國際級盛會。

年會開幕典禮28日上午舉行,總統府祕書長陳菊、澎湖縣長陳光復、世界最美麗海灣組織主席Maria das Dores Meira主持,全球30國、50處海灣城市、300多名代表共襄盛舉。

現場同步舉辦全球海灣暨港灣城市高峰論壇,彼此分享「海洋之愛」海洋城市治理的經驗與展望,同時以海洋環境、永續觀光、在地經濟3大議題進行分組座談會。

所有會員國一起為最美麗海灣LOGO揭牌揭開序幕,共同簽署海洋宣言,致贈漂流木藝術帆船,宣示致力保護海洋資源與自然遺產、尊重在地文史與生活。

世界最美麗海灣組織主席Maria表示,繼美洲及歐洲年會,今年來到亞洲,我們深刻感受台灣對海洋的澎湃熱情,希望將海洋保育觀念落實世界各地。

