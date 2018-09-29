精品設計旅店 砸3億搶客

2018年09月29日 01:13 中國時報 柯宗緯 ／高雄報導 ／高雄報導

高雄旅宿業市場飽和，破萬房間數供過於求，業者期盼春燕到來。「比歐緻居」看好港都發展前景，狠砸3億多於民生路圓環，開立精品設計旅店，融入人文、藝術元素，房型多樣化，鎖定外國旅客，目前試營運，住宿率逾4成，成績不俗。

「比歐緻居」營運長林佑珊與丈夫孫偉清，非典型飯店創辦人，原在美國分別任職華航美州區行銷部、加州餐飲業，8年前回故鄉高雄開設「艾卡設計旅店」，風格多元新穎，吸引港澳客。

有了「艾卡」成功經驗，林佑珊大膽買地蓋飯店，選定鬧區民生路圓環成立「比歐緻居」，前後歷時4年。她說，「比歐」取自義大利文代表熱情、活力，雖然只有50間房，但擁有5種房型風格，匯集平面設計、室內設計、人文藝術、餐飲廚藝等領域人才，共同催生「比歐」。林佑珊表示，房型約6至10.5坪，採用五星級飯店專用的席伊麗床墊，客群有3成為外國旅客，7月底試營運以來，住宿率落在4成，比預期來得好，平日房價3290至4000元間，預計10月底正式營運會調高2、300元。

「高雄條件很好，值得投資！」林佑珊是台北人、高雄媳婦，落地生根10年來，認為高雄前景可期，地理環境優越，擁有海空雙港、高鐵在市區，看好未來發展，目標讓在地飯店走向國際，也希望貢獻一己之力，改變高雄旅宿市場環境，為自己的下一代拚搏。

(中國時報)