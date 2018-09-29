中石化汙染案 最高院11月28日宣判

2018年09月29日 04:10 中國時報 林偉信 ／台北報導 ／台北報導

中石化戴奧辛案六大爭點

中石化台南安順廠戴奧辛汙染案，二審判決中石化賠償1.9億多元，但經濟部免賠。最高法院為釐清經濟部是否應負連帶賠償之責，昨召開辯論庭，受害居民包括90多歲的阿嬤北上旁聽，她們說，此案件纏訟了10年，已有65人等不到最後判決死亡，希望透過司法討公道，讓政府道歉賠償。全案訂11月28日宣判。

早期屬於國營事業的台鹼安順廠，在生產鹼氯過程中產生汞，透過汙泥及廢水排放導致汙染，工廠製造農業所需要的五氯酚鈉也產生戴奧辛，汙染流入附近的水域、農田，導致居民因食用當地捕撈的魚蝦貝類等，罹患糖尿病及癌症。

65人等不到最後判決

經濟部1982年下令裁撤台鹼公司並關廠，但5000噸的五氯酚鈉卻封存在廠內未處理，因雨水沖刷繼續造成汙染，台鹼併入中石化後，中石化也進行民營化；2007年，居民被檢查出身體內戴奧辛含量過高，於是組自救會委由律師提告求償。

中石化指經濟部負責

當初提告的住戶約200多人，訴訟至今10年3個月，已有65人過世，由配偶子女等人繼承訴訟，目前受害者訴訟全數共414人；一審判決中石化與經濟部須連帶賠償1.6億多元，但二審改判由中石化單獨賠償1.9億元。

最高法院昨針對經濟部是否須負國賠責任、時效請求權及罹癌與戴奧辛汙染等六大爭點，3方律師進行攻防；中石化律師稱汙染是民營化前發生，經濟部須單獨負國賠責任，但經濟部否認。

自救會律師則感性地說，很多受害者等不到判決定讞就死了，希望法官伸張正義；審判長沈方維不忍心年邁受害者長時間坐在法庭旁聽，要求律師精簡說明再補資料，庭訊2個半小時結束。

9旬老嫗出庭討公道

自救會會長林吉進表示，從小生長在工廠附近，知道汙染是台鹼公司放的，怎麼現在卻說與經濟部無關，他跟居民都相當不服氣，這次連90多歲的阿嬤都站出來，從台南趕來台北，就是要抗議政府沒有認真照顧百姓。

69歲楊婦被檢測出體內戴奧辛濃度高達951，創下歷史紀錄，她在法院感嘆地說，被戴奧辛毒害，身體病痛一籮筐，每天吃藥比吃飯還多。

(中國時報)