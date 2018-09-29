中石化汙染案 最高院11月28日宣判

中石化汙染案自救會會長林吉進（圖中舉手），28日陪著90多歲的居民北上到最高法院旁聽，他說，求償這條路很漫長，希望司法為他們伸張正義。（林偉信攝）

友善列印
中國時報
／台北報導
中石化戴奧辛案六大爭點

中石化台南安順廠戴奧辛汙染案，二審判決中石化賠償1.9億多元，但經濟部免賠。最高法院為釐清經濟部是否應負連帶賠償之責，昨召開辯論庭，受害居民包括90多歲的阿嬤北上旁聽，她們說，此案件纏訟了10年，已有65人等不到最後判決死亡，希望透過司法討公道，讓政府道歉賠償。全案訂11月28日宣判。

早期屬於國營事業的台鹼安順廠，在生產鹼氯過程中產生汞，透過汙泥及廢水排放導致汙染，工廠製造農業所需要的五氯酚鈉也產生戴奧辛，汙染流入附近的水域、農田，導致居民因食用當地捕撈的魚蝦貝類等，罹患糖尿病及癌症。

65人等不到最後判決

經濟部1982年下令裁撤台鹼公司並關廠，但5000噸的五氯酚鈉卻封存在廠內未處理，因雨水沖刷繼續造成汙染，台鹼併入中石化後，中石化也進行民營化；2007年，居民被檢查出身體內戴奧辛含量過高，於是組自救會委由律師提告求償。

中石化指經濟部負責

當初提告的住戶約200多人，訴訟至今10年3個月，已有65人過世，由配偶子女等人繼承訴訟，目前受害者訴訟全數共414人；一審判決中石化與經濟部須連帶賠償1.6億多元，但二審改判由中石化單獨賠償1.9億元。

最高法院昨針對經濟部是否須負國賠責任、時效請求權及罹癌與戴奧辛汙染等六大爭點，3方律師進行攻防；中石化律師稱汙染是民營化前發生，經濟部須單獨負國賠責任，但經濟部否認。

自救會律師則感性地說，很多受害者等不到判決定讞就死了，希望法官伸張正義；審判長沈方維不忍心年邁受害者長時間坐在法庭旁聽，要求律師精簡說明再補資料，庭訊2個半小時結束。

9旬老嫗出庭討公道

自救會會長林吉進表示，從小生長在工廠附近，知道汙染是台鹼公司放的，怎麼現在卻說與經濟部無關，他跟居民都相當不服氣，這次連90多歲的阿嬤都站出來，從台南趕來台北，就是要抗議政府沒有認真照顧百姓。

69歲楊婦被檢測出體內戴奧辛濃度高達951，創下歷史紀錄，她在法院感嘆地說，被戴奧辛毒害，身體病痛一籮筐，每天吃藥比吃飯還多。

(中國時報)

為利換堂口 論件計酬 義氣是三小… 不滿職場霸凌 醫技師砍同事

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。