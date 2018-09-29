南市長選戰 藍綠齊喊反賄選

國民黨台南市長參選人高思博（中黑衣者）與市議員參選人28日共同簽署反賄選反黑金十點聲明。（曹婷婷攝）

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中國時報
／台南報導
民進黨台南市長參選人黃偉哲（中）在創黨32周年這天，偕議員參選人齊聚水萍塭公園宣誓，要團結全勝利，打造台南清廉政治。（曹婷婷攝）

選戰倒數56天，台南市長藍綠參選人同聲喊反黑金反賄選！國民黨台南市長參選人高思博28日偕黨籍市議員參選人簽署反賄選、反黑金聲明，強調一旦發現參選人不清廉，就撤銷提名跟輔選；民進黨台南市長參選人黃偉哲在創黨32周年這天，也偕議員參選人齊聚水萍塭公園宣誓，要團結全勝利，打造台南清廉政治。

違反者一律撤銷提名

高思博及黨籍市議員參選人昨天在黨部主委謝龍介帶頭下，共同簽署「反賄選、反黑金」10點聲明，謝龍介呼籲，政治人物不要教壞年輕人，以為從政之後就可以隨便收錢。他說，選舉不買票、問政不腐化，執政不貪汙，國民黨用最高道德標準約束黨員，只要違反者一律撤銷提名，撤銷輔選。

高思博指出，清廉參選是政治人物基本要求，不違法收錢、特別不收黑錢，自己從政未有任何金錢上的爭議，人民對政治人物要求非常殷切，希望政治人物不要收灰色地帶的錢，在場所有國民黨參選人都用最高標準簽署這份「反賄選、反黑金宣言書」。

黃偉哲與與黨部主委黃先柱、發言人郭國文，偕民進黨全數議員參選人及陳惠菊、林祐任、莊志剛3位律師，在創黨32周年這天於水萍塭公園召開「反黑金、反賄選、要團結、要全上」聯合競選活動。

4訴求打造清廉政治

黃偉哲說，928是民進黨黨慶，32年來一直是台灣民主進步帶動者，2次政黨輪更開創新風貌的執政建設與發展，在水萍塭公園提出「反黑金」「反賄選」「要團結」「要全上」4訴求，就是為了台南現在及未來的發展。

黃先柱說，今年大選對台南人很重要，因4年前國民黨李全教賄選讓台南民主蒙塵，但現在黑金、賄選傳言在各選區聽聞，證明金權、黑道依然存在；選舉接近，市長及議員參選人站出來訴求「反黑金、反賄選」，希望讓陽光灑遍台南每個角落。

(中國時報)

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