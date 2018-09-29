台屏農迴避監督 議會不滿

為協助屏東農產品尋找通路而成立台灣屏東農產運銷公司，卻被藍綠議員質疑規避議會監督。（林和生攝）

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中國時報
／屏東報導

北農紛擾再次登上媒體版面，而由屏東縣政府斥資2500萬元與企業成立的台灣屏東農產運銷公司，28日也被屏東縣議會盯上，藍綠議員皆質疑，為何花公帑進行的投資卻迴避議會監督，要求公司總經理必須上台備詢，屏縣府則回應，「因為股權沒有過半」。

動支公帑 營運未報告

據了解，台屏農於去年成立，尋求以專業經理人模式連結產地和消費端，因為看上全台通路的企業，雙方一拍即合，隨即籌畫官商合作，屏縣府占有45％股份，並拿下4席董事，董事長則由屏縣副縣長吳麗雪擔任。

民進黨籍縣議員吳亮慶表示，縣府有責任替農民行銷農產品，花錢成立公司也是好事，但既然動支公帑，就有必要接受議員監督、盈虧公開讓民眾知曉，不過在局處報告中，卻沒有任何蛛絲馬跡在講述公司的營運狀況。

藍綠議員 要求改制度

屏縣府農業處長黃國榮解釋，縣府股權未過半，依據公司法規定，公司僅需向董事會負責；屏東縣長潘孟安則補充表示，公司去年籌措營運，已逐漸步上軌道，今年截至目前營業額已達4800萬元，待年度結算完畢，會將公司營運狀況向議會報告。

國民黨籍議員唐玉琴強調，用到公家的錢、哪怕只是一毛錢，公務員都有義務說明款項從何來、用在哪，若往後每家公股投入公司都這樣辦，國家一定會完蛋，並直言「這制度一定要改」。

(中國時報)

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