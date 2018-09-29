不滿職場霸凌 醫技師砍同事

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中國時報
／台南報導

台南成大醫院驚傳喋血！林姓葉克膜小組男技師，不滿排班不公，以及去年北調台北榮總疑受刁難，昨天在手術室內，怒持折疊刀砍殺陳姓女組長5刀，胡姓醫師勸阻時，左手也遭割傷，所幸均無大礙，林嫌事後到派出所投案，途中還在臉書以「終結霸凌」為題PO文，但院方否認職場霸凌與排班刁難。

警方調查，42歲林男在成大醫院工作超過10年，與同小組的53歲陳姓女組長長期失和，常有口角嫌隙。據醫院同事表示，林為北部人，去年已考取台北榮總葉克膜小組，但主管卻遲遲未蓋離職章，直到北榮已另錄取他人，主管才說同意離職，讓林懷疑主管要讓他沒工作。

林滿腹怨氣，昨與陳女在手術室內進行準備工作，疑又遭言語調侃，讓他氣憤難耐，持預藏的折疊刀朝陳女右胸、右腹各刺1刀及手部3刀。

周遭醫護人員見狀驚叫奔逃，值班的胡姓醫師趕來阻止，欲搶下林手中刀子時，左手遭割傷，現場血跡斑斑，手術室外病患與家屬見有人持刀砍傷醫護，也受到驚嚇，紛紛閃避。

林行凶後返回辦公室放置凶刀，稍微平復情緒後，即換好便服，自行到附近派出所投案；步行途中，還在臉書以「終結霸凌」為題PO文，檢方複訊後將他聲押。

成大醫院稱，林男與陳女同屬成大醫院葉克膜小組7名成員之一，醫療經驗豐富，陳女經手術治療，暫無生命危險。勞動部職安署也派員前往檢查，查明有無職場霸凌等情事。

(中國時報)

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