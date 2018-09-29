違反勞基法 台電抗罰2萬敗訴

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中國時報
／台北報導

國營事業帶頭違法。台電公司第二核能發電廠去年勞檢被查獲3名員工有延長工時情形，但台電計算平日延長工時工資，並未將3人屬工資性質的「全勤獎金」、「領班加給」納入計算，新北市府因此對台電開罰2萬元，台電不服提行政訴訟抗罰，台北高等行政法院28日判決台電敗訴。

一位執業律師指出，一般行政訴訟律師費比照民事訴訟案計算，本案案情並不複雜，律師費一個審級約5到10萬元，台電竟為區區2萬元罰款，花大錢請律師打行政訴訟抗罰，看似不太划算。如果台電不服提上訴，又要再花律師費和訴訟費，為2萬元罰款，付出的代價可不小。

新北市府勞動檢查處，去年7月18日到核二廠勞檢，查獲林姓等3名員工有延長工時情形，但台電計算延長工時工資時，並未將3人屬工資性質的全勤獎金、領班加給，納入平日每小時工資額計算，等於未足額給付延長工時工資，以違反勞基法罰台電2萬元，並公布公司名稱和負責人姓名。

台電主張該公司為實施單一薪給制的經濟部所屬國營事業，應不罰才對。

行政法院審理認為，台電雇用的林姓等3員工，是依照國營事業考試進用的評價人員，屬於勞基法純勞工身分，台電計算3人延長工時工資，並未將全勤獎金、領班加給納入計算，違反人事行政總處2012年針對實施單一薪給制度的相關疑義函示意旨，新北市府開罰並無不當，判台電敗訴。

(中國時報)

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