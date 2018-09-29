李進勇自首 5000元敬老金跳票

雲林縣長李進勇在樂活長青後援會28日成立大會上「自首」重陽敬老金5000元政見無法兌現的原因。（周麗蘭攝）

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中國時報
／雲林報導

雲林縣長李進勇暨斗六市長參選人林慧如競選總部的樂活長青後援會28日成立，李進勇解釋，他2014年競選政見提出70歲以上老人重陽敬老金發5000元，但因財源「促進電源開發協助基金」有其使用規範，兌現有困難。

李進勇表示，台塑麥寮電廠積欠雲林縣10幾年電業促協金，他上任之後不斷催討，直到2017年中央修正「電業法」，台塑公司才願意支付24億元；但依電業促協金執行要點規範，電廠周邊10公里範圍內分得7成，縣府每年只能分得9.4％約3000萬元。

李進勇說，從2009年到2014年台塑積欠縣府的促協金約6億元分4年撥付，1年付1.5億元，但全縣70歲以上老人8萬多人，若每人發放5000元敬老金需4億多元，縣府也無舉債空間。

雲林縣70歲以上每名老人原本的重陽敬老金是1000元，縣府取得促協金後，2015年起從1000元調為2000元，每年總經費1億6800多萬元。

李進勇強調，隨著選舉白熱化，敬老金5000元政見一定會引起爭論，他趁此機會主動向老人家「自首、告白」，雖然爭取敬老金5000元不如人意，但縣府對於長青食堂、長照2.0推動不遺餘力，預計長青食堂從目前66處增為100處、長照C站也從68個增為100個。

縣議會28日多名議員質詢李進勇關於促協金運用及重陽敬老金發放問題，李進勇表示，電業促協金由委員會管理及分配，不是縣府拿多少就拿，5000元重陽敬老金無法兌現，他坦然面對。

(中國時報)

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