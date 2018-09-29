中石化汙染案11月28日宣判 說好幫討公道 賴神背棄承諾

中石化汙染案自救會會長林吉進（圖中舉手），28日陪著90多歲的居民北上到最高法院旁聽，他說，求償這條路很漫長，希望司法為他們伸張正義。（林偉信攝）

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中國時報

蔡英文總統上任時呼籲執政團隊要謙卑，但賴清德在擔任台南市長時，面對經濟部所屬事業造成的戴奧辛汙染，承諾照顧受害者向中央政府爭取補助，不料，當上行政院院長後，卻讓經濟部找來龐大律師團，在法庭上對抗這些鄉親，賴神不願認錯賠償，已讓這些年邁的老人家心冷。

戴奧辛汙染案受害者，都是長期居住在台南安南區的老年人，年輕時，為討一口飯吃，到經濟部的台鹼公司工作打拚，或是在工廠附近養殖漁類，但他們不知道這間幫政府生產農藥的國營事業，竟是毒殺他們的元凶。

在沒有司改或人權團體聲援下，這群受害的老人們昨凌晨4點就從台南搭遊覽車到台北，他們想親自上法庭，讓最高法院的法官們看看，政府對他們做了什麼事，為何如今連一句道歉也沒有，庭訊過程中，更有許多老人家身體不適，到庭外休息。

這場工殤案與RCA案不同，因為台鹼安順廠的汙染案，是當年中央政府經濟部附屬事業所造成，國家傷害自己的人民，怎可逃避究責？最令人費解的是，賴清德擔任市長時，大力批評政府沒有照顧受害居民，只能由地方政府代勞，但民進黨執政後呢？

賴清德主掌全國行政事務，經濟部是其所屬部會，去年二審逆轉改判經濟部免國賠一事，賴神不可能不知，在這種情況下，他選擇的不是與台南鄉親站在一起，反而任由經濟部砸錢找來6位律師組龐大律師團，在法庭上對付自己的鄉親。

民進黨全面執政後強調「承擔」，對以前執政者所闖下的禍，理應妥適處理，不該推諉。面對這些無辜受害年邁鄉親站在法庭上與龐大的行政體系對抗求公道，賴院長你看到了嗎？

(中國時報)

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