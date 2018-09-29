消防主管助選 議員批違行政中立

2018年09月29日 04:10 中國時報 張亦惠 ／嘉縣報導 ／嘉縣報導

嘉縣議員黃嫈珺28日在議會上質疑，指嘉義縣消防局某主管，在下班期間為朴子市長參選人黃基全助選，甚至穿著對方競選背心，是否違反《公務人員行政中立法》？縣府人事處處長劉燦慶表示，依法公務員不得為參選人站台、助選，將交政風處查處。

黃嫈珺昨日在議會質詢時，先秀出1張朴子市代表會主席、朴子市長參選人及其競選團隊走26日在朴子市崁後里行腳、拜票的照片，確認走在黃基全後方的就是消防局某主管後，接著便質疑此舉是否違反《公務人員行政中立法》？黃嫈珺還進一步指出，黃基全在他的主席公務車貼上競選的「全」字logo，有利用行政資源選舉之嫌。

劉燦慶表示，公務人員不得擔任競選團隊職務，也不得為特定參選人助選、助講、站台，將由政風處查察後，做出適當處置；至於公務車貼logo，因代表會主席非公務員，也會請政風處做詳細調查。縣府政風處長王鈞陶也說，將於2周內查處。縣消防局長黃志榮亦表示，已請該員寫報告，詳細說明狀況。

黃基全表示，該主管在消防局任職，並未擔任他的任何選務工作，只因交情深厚，下班後情義相挺，陪他按戶拜訪，很抱歉讓對方捲入政治風波，盼黃嫈珺能高抬貴手；對於主席公務車的質疑，雖自認無觸犯相關法令，也請同仁在第一時間撤掉，謝謝黃議員提醒。

(中國時報)