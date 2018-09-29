屏東書院祭孔 62名外籍生興奮

屏東祭孔大典邀請國際交換生參與，讓傳統祭典上多了不少外籍面孔。（林和生攝）

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中國時報
／屏東報導

為紀念孔子2568周年誕辰，屏東書院28日上午7時依循古禮獻禮，今年共有來自20個國家、62名外籍交換生到場體驗；全國唯一校園祭孔大典也在東港鎮海濱國小舉辦，結合明年在大鵬灣舉辦的台灣燈會設置佾生花燈。

屏東書院自1979年重新修建落成後，每年均於教師節舉行祭孔典禮，今年由縣長潘孟安擔任正獻官，中正國中師生百餘人擔任禮生、樂生及歌生，與各界代表以古制禮儀向至聖先師行三獻禮，近年更邀請外籍交換學生共同參與，成為縣內重要的國際文化交流活動。

此次由國際扶輪社3510地區邀請來自美、俄、德、法、泰、韓等20個不同國家外籍交換生親身體驗，首次參與觀禮，眾人皆好奇得拿起手機記錄、拍照；挑戰擔任禮生的外籍生們則在穿上服裝及鞋子後，興奮相互留念，直呼裝扮有點像電影裡的巫師、感覺在玩Cosplay。

來自巴西的陳諾興奮指出，雖然不知道孔子是誰，但整個過程相當有趣，是巴西沒有的文化儀式；澳洲毛品甜是聽住宿家庭的Home爸事前介紹，才知道孔子是歷史上偉大的老師，看完祭孔儀式後她強調，「真的非常喜歡台灣文化」。

海濱國小孔子祠前身為「東港神社」，光復後成為營區，民國51年創立海濱國民學校。當時神舍雜草一片，無人整理，後來附近居民將校內孔子雕像移至神社正殿坐鎮，成為罕見設在學校內的孔子祠，學生開學、新生入學及畢業前都會到祠內祭拜。

(中國時報)

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