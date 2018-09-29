濫倒廢棄物 土庫鎮代判8年

2018年09月29日 04:10 中國時報 許素惠 ／雲林報導 ／雲林報導

欲競選連任的雲林縣土庫鎮代吳讚樓涉嫌以合法掩護非法，收受未經處理的爐渣、漿紙與紡織汙泥等事業廢棄物，掩埋堆置在農地上，10年累積逾5萬8000公噸，暴利近3億元，被雲林地方法院依《廢清法》等判8年，罰金400萬元，褫奪公權5年，全案可上訴，不影響參選。

吳讚樓大兒子吳振安是共犯，也被判2年4月，罰金90萬元；父子被查扣7200多萬元全部沒入收，不足者追徵其價額。

判快書指出，63歲吳讚樓和35歲的吳振安經營東佶環保公司，標榜可以將燃油鍋爐集塵灰、漿紙與紡織汙泥事業廢棄物乾燥、固化後成燃料，從2006年間起在桃園、新竹、彰化、雲林等地，向不特定公司以每公噸5000元處理費收受廢棄物汙泥，卻未依再利用程序處理，將其回填、堆置在承租的斗南鎮小東段及土庫鎮崙埤段農地上，汙染國土。

判決書指出，從2006年至2016年被查獲時，吳氏父子等人違法堆置廢棄物的土地面積超過1.5公頃；其中，斗南0.5公頃，土庫有1公頃，數量逾5萬8000公噸，還偽造處理後廢棄物的流向，不法所得至少2億9000萬元。

合議庭認為，吳身為民代本應恪遵法律，卻為一己貪念一再觸法，過去曾涉及販賣偽造廢土單，不思悔改又再犯不法回填、堆置大量事業廢棄物，汙染環境，實不足取，於是從重量刑。

(中國時報)