送村民吃香腸 村長參選人送辦

2018年09月29日 04:10 中國時報 廖素慧 ／嘉義報導 ／嘉義報導

嘉義縣水上鄉某村長參選人中秋節前夕送香腸禮盒給選民，檢調接獲檢舉，帶回陳姓參選人及一批選民調查，並查扣尚未烤肉吃光的香腸禮盒作為證物；嘉義市警調查緝毒品案意外查獲名冊，嫌犯坦承為還人情幫某西區議員參選人抄名單，涉嫌期約賄選偵辦。

檢調接獲檢舉，水上鄉某村長選舉疑似有參選人送禮盒買票，28日警調持7張傳票陸續傳喚選民及陳姓參選人到案，並在選民家裡的冰箱查扣到5盒香腸尚未食用。

檢調調查，陳姓參選人向肉商訂購35盒香腸禮盒，1盒2公斤價值300元，於9月12日起挨家挨戶送到村民家裡，已送出21盒，大部分的香腸於中秋節均已食用。被傳喚到案的5名選民坦承收到禮盒，其中4人否認與選舉有關；陳姓參選人則坦認送香腸拜票尋求支持。檢方複訊後，諭令陳某5萬元交保，其餘選民全部飭回。

嘉義市警調27日查緝毒品案，意外查獲一批名冊，帶回持有名冊的蔡姓男子及呂姓、李姓、賴姓3名男子共4人調查。經查，蔡男受陳姓男子委託，以1票1000元代價為西區某議員參選人買票，並期約呂姓、李姓及賴姓小樁腳抄親友名冊，檢調以涉嫌期約賄選偵辦。

檢調28日拘提陳男，經複訊5人後，將呂、李、賴等3人飭回，陳姓男子以10萬元交保，但蔡嫌以涉嫌重大、有串供之虞聲押後，法院卻認為無羈押必要，裁定飭回。

(中國時報)