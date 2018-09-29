台東卑南市鄉接軌 共創雙贏

2018年09月29日 01:13 中國時報 楊漢聲 ／台東報導 ／台東報導

台東市長參選人洪宗楷與卑南鄉長許文獻攜手共推「市鄉接軌」政見，未來透過跨域合作、聯合治理的模式，共同提供公共服務與地方建設，打造台東市與卑南鄉共同生活圈，共同提升兩地發展。

台東市在地理上被卑南鄉圍繞，兩地的居民亦擁有共同生活圈，台東市民到卑南鄉的農地耕作，卑南鄉民則到台東市滿足生活所需，因此若兩地能夠攜手合作，必能共創雙贏，造福人民。

台東市長參選人洪宗楷與現任卑南鄉長許文獻28日共同提出「市鄉接軌」政見，以「生活圈整合」、「排水系統整合」、「垃圾清運整合」、「農業品牌行銷整合」、「觀光行銷整合」等五大主軸為跨域治理方向，透過共識會議建立聯合治理平台，並朝向永續管理的未來合作模式。

洪宗楷表示，以知本溫泉地區為例，將來以台東市的大知本地區與卑南鄉的溫泉地區相互聯結，透過觀光節慶活動、觀光廊帶與遊程的規劃、強化公共交通網路等方式，共同提升知本溫泉地區的發展，創造知本溫泉共同生活圈的繁榮。

洪宗楷強調未來藉由市鄉合作，減少資源重置浪費或避免管理上的三不管地帶，兩地合作除了資源互補，更能攜手爭取多元財源挹注，如中央部會、企業等資源，共同提升區域發展。

聯合治理將解決兩地發展的困境與限制，共同爭取資源的挹注，提升兩地發展。洪宗楷與許文獻宣誓，將跨域合作共創兩地繁榮，攜手造福人民。

(中國時報)