主人愛之味 讓刺蝟變麻吉

刺蝟「球球」個性怕生又膽小，主人周立媞花了不少時間才與牠親近。（許哲瑗翻攝）

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中國時報
許哲瑗／新北報導

「刺蝟不好養，沒有耐心不要輕易嘗試！」台大研究生周立媞去年8月從朋友手中領養刺蝟，取名為「球球」，奶茶色的外觀以及黑溜溜的大眼睛，成為親朋好友間的大明星。周立媞說，刺蝟的防備心很重，得花上個一年半載才會認識主人，若沒做好長期抗戰的心理準備，可別輕易領養。

近年飼養刺蝟蔚為風潮，尤其在年輕族群中大受歡迎，周立媞去年8月透過朋友介紹，因緣際會下認識剛出生的球球，大大的眼睛彷彿在說「快帶我回家！」

做足功課才來領養

但她考量到飼養刺蝟可不是紙上談兵，不敢貿然領養，回家做足了功課，從刺蝟吃什麼、需要什麼樣的環境、做什麼健康檢查，都透徹了解後才答應領養，就此展開與球球的新旅程。

「刺蝟刺人會痛嗎？已經被刺到不怕了！」周立媞說，刺蝟模樣嬌小可愛，但要養可沒這麼容易，刺蝟屬於夜行性動物，加上球球個性怕生又畏光，剛開始飼養時只要一觸摸牠，自我保護的尖刺馬上會豎立起來，雖然被刺到手不會受傷，但總感覺和牠不夠親近。

與球球磨合快一年

她嘗試過各種方法，發現刺蝟對「味道」很敏感，便將常穿的衣物放在球球的飼養籠裡，久而久之，球球記住主人的味道，防備心降低，互相磨合將近一年，才找到最適合的相處方式。

在周立媞悉心照料下，如今的球球活潑又調皮，已是她的最佳夥伴，每次帶牠出門兜風，嬌小可愛的模樣都受到廣大注目，儼然成了親朋好友間的大明星。

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