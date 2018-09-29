受虐犬遇上對的人 幸福樂肥

2018年09月29日 01:13 中國時報 莊旻靜 ／綜合報導 邱立雅、／綜合報導

11歲的米克斯「咪魯」，是飼主Lico從收容所帶回來的狗狗，一開始咪魯對人類防心很重，喜歡咬人，但在Lico悉心照料下，變得相當親人，甚至看到「有點熟又不太熟」的訪客，還會湊上前去磨蹭撒嬌，咪魯正經八百的表情對比嬌憨行為，讓人忍不住心生愛憐。

卸下防心 不咬人改撒嬌

咪魯的耳朵有明顯的破損痕跡，Lico推測牠很有可能曾經是受虐犬。Lico回憶多年前第一次看到咪魯，原本是替朋友去收容所找狗狗，但沒想到朋友臨時改變心意，讓咪魯面臨安樂死的危急狀況，Lico心一橫，便把咪魯帶回家。

滿身幸福肥的咪魯，很難想像當時從收容所出來時，在動物醫院住院住了一個月，Lico說每次放假都趕去醫院陪咪魯，1個月的醫藥費就花了4萬多元。如今的咪魯不僅性格溫馴，還相當有責任感，每天都幫忙開髮廊的Lico巡視店面，遇到不熟悉的陌生人，還會汪汪叫示警。遇到熟客，馬上湊上前去磨蹭討摸摸，但咪魯用正經八百的招牌表情撒嬌，讓人忍不住莞爾，甚至成了店內人氣寵物，相當受小朋友喜愛。

養了法鬥 告別交際障礙

法國鬥牛犬一向是不少愛狗人士的最愛，飼養法鬥「小法」已有3年的魏瑞祥說，自幼就喜歡法鬥，但是當時家中經濟狀況並不允許飼養寵物，一直到他長大成人、成家立業，才終於一圓年幼時的夢想。

魏瑞祥說，小法活動力十足，由於自幼開始飼養，幾乎把自己當成人，是他家的小王子，平日喜歡咬拖鞋，對人來者不拒，十分好客熱情，魏瑞祥笑說，他因個性較為內向，過去遇到家人的親友來訪都很冷場，如今靠小法當話題，成功救援困擾他的交際障礙。

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(中國時報)