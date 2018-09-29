貓與茶同名 阿薩姆名店招牌

2018年09月29日 01:13 中國時報 沈揮勝 ／南投報導 ／南投報導

日月潭為台灣紅茶濫觴地，魚池鄉澀水地區則是「日月潭紅茶」核心產區，在921大地震遭嚴重破壞，當時村長蘇水定帶著重建家屋與產業，重振紅茶王國光環。蘇水定店裡還養了1隻吸睛的萌貓，名叫「阿薩姆」，成為店裡的招牌貓。

蘇水定在震災後也用心建立屬於自己的品牌「澀水皇茶」，名聞遐邇！澀水皇茶」門廳中，有隻體型碩大、外型亮眼的萌貓，就叫「阿薩姆」。「阿薩姆」其實是混種大葉紅茶的統稱，日月潭紅茶除了阿薩姆品系，另有紅玉紅茶、台灣山茶及台茶21號等；用茶名當貓名，在台灣可能是頭一遭。

客喊阿薩姆 店家分不清

因「阿薩姆」長得實在太吸引人，不少消費者都喜歡找牠合照；常有回流客一進門就先喊「阿薩姆」，讓蘇水定常混淆：「到底是指名要買阿薩姆紅茶，或故意與家中萌貓裝熟？」

蘇水定的女兒蘇小茹表示，這隻貓是8年前在台北工作時，從寵物店買回來作伴的。該貓基因分別來自波斯貓與美國短毛貓育種而來，有波斯貓的外型及短毛特質，在市場上被稱為「異短毛波斯貓」之「加菲貓」品系，很受年輕人歡迎。

養尊處優 變成超級肥貓

「異短毛波斯貓」體型明顯比一般土貓大得多，尋常體重約4公斤，但「阿薩姆」養尊處優，軀幹長約60公分、含尾長80公分，重6公斤多（近11台斤），顯然是超級肥貓。

「阿薩姆」在台北陪伴蘇小茹2年，因她的工作常需出差，餵食照顧實在太不方便，只好把牠送回澀水，陪伴父母蘇水定與巫錦綢。兩老升格當了貓阿公、貓阿嬤，屋裡多了歡樂聲、話題也多了「貓咪經」，而牠也成了「澀水皇茶」的招牌貓。

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(中國時報)