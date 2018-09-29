新北零棄養 給毛寶貝一個家

2018年09月29日 01:13 中國時報 葉德正 ／新北報導 ／新北報導

許「浪浪」一個新家！新北市府在29、30日於新莊體育園區林蔭大道舉行「新北零棄養 毛寶貝下一站幸福」活動，藝人莎莎將擔任動保代言人，號召喜愛動物的民眾們來認養毛寶貝，現場除有獎徵答及訓犬示範等，還有專業獸醫師免費的一對一醫療諮詢，與免費狂犬病疫苗及寵物晶片登記，邀請民眾一同參加年度盛會。

新北市動保處長陳淵泉說，「新北零棄養 毛寶貝下一站幸福」系列活動已連續5年舉辦，為許多毛寶貝找到溫暖的家，今年有防檢局基隆分局帶來的檢疫犬表演及新北市政府警犬隊演出，還有知名訓犬師熊爸教民眾更了解自家寵物，並現場示範如何帶毛寶貝一起玩遊戲。

寵樂市集則結合時下流行文青風，有免費空飄氣球發放、街頭藝人表演，還有管樂團帶來的輕音樂演奏，將在悠閒假日裡帶來不同以往的音樂饗宴，當天認養的民眾除可獲贈寵物福袋及認養嫁妝，還邀請肖像畫家蒞臨現場為家中新成員畫下第一張與家人共同入畫的肖像畫，讓幸福的一刻能藉由畫作永久保存下來。

動保處表示，新北市從2015年開始實施零安樂政策，即不斷強調「認養、不棄養，給牠一個溫暖的家」的飼養觀念，此次「新北零棄養 毛寶貝下一站幸福」活動，除了強化飼主責任，鼓勵施打晶片及狂犬疫苗，主要目的在於多元化管道推廣認養，讓動物之家的毛寶貝們找到能照顧牠們一輩子的好主人，有溫暖幸福的家。

(中國時報)