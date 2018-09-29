新北零棄養 給毛寶貝一個家

新北零棄養活動今登場，孩子愛在認養區與毛寶貝互動，民眾也可帶寵物來認識新朋友。（葉德正翻攝）

友善列印
中國時報
／新北報導

許「浪浪」一個新家！新北市府在29、30日於新莊體育園區林蔭大道舉行「新北零棄養 毛寶貝下一站幸福」活動，藝人莎莎將擔任動保代言人，號召喜愛動物的民眾們來認養毛寶貝，現場除有獎徵答及訓犬示範等，還有專業獸醫師免費的一對一醫療諮詢，與免費狂犬病疫苗及寵物晶片登記，邀請民眾一同參加年度盛會。

新北市動保處長陳淵泉說，「新北零棄養 毛寶貝下一站幸福」系列活動已連續5年舉辦，為許多毛寶貝找到溫暖的家，今年有防檢局基隆分局帶來的檢疫犬表演及新北市政府警犬隊演出，還有知名訓犬師熊爸教民眾更了解自家寵物，並現場示範如何帶毛寶貝一起玩遊戲。

寵樂市集則結合時下流行文青風，有免費空飄氣球發放、街頭藝人表演，還有管樂團帶來的輕音樂演奏，將在悠閒假日裡帶來不同以往的音樂饗宴，當天認養的民眾除可獲贈寵物福袋及認養嫁妝，還邀請肖像畫家蒞臨現場為家中新成員畫下第一張與家人共同入畫的肖像畫，讓幸福的一刻能藉由畫作永久保存下來。

動保處表示，新北市從2015年開始實施零安樂政策，即不斷強調「認養、不棄養，給牠一個溫暖的家」的飼養觀念，此次「新北零棄養 毛寶貝下一站幸福」活動，除了強化飼主責任，鼓勵施打晶片及狂犬疫苗，主要目的在於多元化管道推廣認養，讓動物之家的毛寶貝們找到能照顧牠們一輩子的好主人，有溫暖幸福的家。

(中國時報)

領養流浪貓 樂當貓奴不嫌累 貓奴無極限 失眠也甘願

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。