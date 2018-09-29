仰德大道死傷降 柯稱家長有感

2018年09月29日 01:13 中國時報 張立勳 ／台北報導 ／台北報導

台北市仰德大道大小車禍不斷，近5年已釀16死700多人受傷，尤以18至25歲機車族比例最高，市府近1年來從工程、宣導和執法著手改善，北市交通局28日說明初步成果，今年1到7月事故死傷統計件數較去年同期減少60％，死傷也有顯著降低，市長柯文哲仍要求相關單位持續改善，學生父母會感謝大家才是做功德。

去年7月19日仰德大道與新安路口發生重大交通事故，造成4人死亡、9人受傷，引發外界關注，交通局分析近5年來事故資料發現，仰德大道累積733件事故，造成16人死亡、770人受傷，事故當事人又以18至25歲機車族最多占31％、535人。

交通局交通安全科長彭志文昨在交通會報指出，分析事故原因多為未注意車前狀況、超速失控，經增改彎道導引線、警示設施、測速照相設備，到大學宣導機車安全，並以延伸公車路線進校園及計程車共乘等策略改善。

他表示，經改善後，今年1月至7月事故件數較去年同期80件降至32件減少60％，死亡人數從5人降為1人，受傷人數也由97件降至36件，其中18至25歲機車族人數減少最多。

柯文哲說，只要去文化大學報告一次成果，「很多家長會感謝我們」，他提醒交通局，仰德大道死傷多，像其他事故熱點一樣，須做滾動式檢討持續改善，跟選票沒關係，但是市政府該做。

柯文哲還提到，他弟弟的兒子考上大學後，發生機車車禍，雖然沒被撞死，但頭部外傷也無法再念書，要求交通局檢討過後，明年再更精進，父母會感謝大家才是做功德。

(中國時報)