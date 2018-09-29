福興溫泉 日本溫泉女王青睞

南投縣長林明溱（右三），邀請旅日台商實地勘查福興溫泉「試水溫」！（廖志晃攝）

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中國時報
／南投報導

南投縣埔里鎮福興農場溫泉區已鑿出42.9℃的溫泉水，南投縣政府要將福興溫泉打造為國際級溫泉勝地，28日邀請旅日台商實地勘查；在富士山下經營溫泉旅館集團、有「溫泉女王」之喻的鄭玉蘭，認為深具發展潛力，希望能夠參與投資。

福興農場溫泉區開發案斥資33億5000多萬元，面積達55.67公頃，南投縣長林明溱邀請日本台商參訪，希望台商「鮭魚返鄉」參與投資；率台商到南投參訪的僑務委員林裕玲表示，她支持南投未來發展，所以特別帶領相關業者來了解投資環境。

「溫泉女王」鄭玉蘭在日本富士山下擁有溫泉飯店集團，對於埔里開發溫泉區感到很有興趣。她說，福興溫泉區交通方便，從國道6號下交流道，10分鐘就可抵達，具有地理優勢。

鄭玉蘭試了溫泉水質後，認為福興溫泉水質不輸日本，直道南投人好幸福、好福氣，如有機會到南投投資，將引進日本溫泉發展經驗，提供參考。

福興農場溫泉區優先提供廬山溫泉業者投資，也將公開標售，歡迎旅日台商參與開發，共創榮景；福興溫泉區規畫旅館區、停車場、遊客中心、親水公園及國際標準壘球場，相關工程陸續施作中，目前挖出的溫泉屬碳酸氫鹽泉，縣府參酌北歐觀光經驗，所有管線及現代化建設1次完成，希望打造全台最好的溫泉示範區，並朝觀光永續城發展。

(中國時報)

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