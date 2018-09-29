全民會今開跑 苗栗力拚破7金

2018年09月29日 01:13 中國時報 陳慶居 ／苗栗報導 ／苗栗報導

2018全民運動大會將自29日起至10月4日在苗栗各場館舉行6天，28項賽事預計有來自全國各地近萬名競技好手。苗栗縣長徐耀昌28日為代表隊授旗頒發加菜金，勉勵教練與選手注意飲食與休息，在競技場上使盡洪荒之力，打破去年7金、7銀、7銅的紀錄，締造更優異成績。

運動會預定29日傍晚在巨蛋體育館舉行開幕式，蔡英文總統將出席為選手加油打氣。今年主辦單位苗栗縣政府則於晚間7時30分，在縣立體育場辦理選手之夜，邀請堅強卡司演出。

苗栗縣代表隊有495名選手參加22項賽事，縣長徐耀昌由教育處長徐永鴻、縣議員詹運喜及林寶珠等人陪同，授旗給縣體育會總幹事謝鈞拔，並頒贈每人1000元加菜金給選手代表，勉勵選手全力以赴，締造佳績，為個人也為苗栗爭取最高榮譽。

教育處長徐永鴻表示，苗栗縣代表隊今年參賽選手中以柔術項目中蘇妤柔、木球項目中團體桿數賽及龍獅運動團體項目，最有奪金的實力，另外元極舞、太極拳、民俗體育（跳繩、扯鈴、踢毽）、沙灘角力、原野射箭、國術、滑輪溜冰、躲避球、慢速壘球、槌球、舞蹈運動、劍道等項目，也都有望奪牌。

徐永鴻指出，木球項目已於21日比賽完畢，苗縣男子組木球團體桿數賽選手何勝輝等人已率先奪得1金，而男子組木球個人桿數賽何勝輝及女子組木球團體桿數賽江方瑀等人，也各奪下1銀及1銅，他鼓勵選手拉高目標，為地主隊留住更多獎牌。

(中國時報)