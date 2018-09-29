無票卡服務 恐因pay.taipei卡關

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中國時報
／台北報導

台北市67處公有停車場年底將提供無票卡進出服務，但車主必須綁定pay.taipei智慧支付平台，市府祕書長張哲揚憂心pay.taipei被民眾詬病介面不友善，非常難用，恐阻礙推動無票卡政策，北市資訊局對此說明系統已改版更新。

目前不少停車場要取票或感應悠遊卡停車，北市停管處28日在交通會報指出，年底前全市公有停車場「無票卡進出服務」將全面上路，不僅可縮短車輛進出停車場時間至3秒、提升停車場營運效能、減少碳排放量，還能避免駕駛靠卡時把頭手伸出車外風險。

停管處機電科長李世芬說，若要享受無票卡進出服務，必須先登錄pay.taipe會員，綁定支付工具，進出停車場透過車牌辨識或eTag電子標籤感應自動開閘門，車主離場後手機就會接獲推播訊息，了解停車地點、時間與花費。

不過，張哲揚質疑，pay.taipei從去年6月上線後，先爆出資安漏洞，又有不少使用者抱怨認證麻煩、複雜，使用介面不友善，非常難用，恐怕會影響無票卡推動，甚至有人以為明年起公有停車場只允許無票卡停車，沒辦法再使用悠遊卡或取票。

資訊局專委鄭信一說，8月pay.taipei大改版後，日前也進行小改版更新，操作會更流暢；李世芬也回應，由於可能有外地遊客及不願加入會員的民眾，所以仍保留取票和悠遊卡感應服務，維持多元繳費方式。

(中國時報)

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