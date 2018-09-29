林右昌、謝立功總部 冤家對頭

謝立功（左圖）、林右昌（右圖）競選總部都在義一路，兩地相距不到30公尺。（李怡萱攝）

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中國時報
李怡萱／基隆報導

距離年底市長選戰剩不到兩個月，基隆市長林右昌連任再度碰上謝立功，林的競選總部28日高調掛上「我愛基隆」布條，預計10月14日開始正式運作，謝立功動作較快，9月30日就會成立競選總部，巧的是兩人不但在市長選舉二度對決，連競選總部也「狹路相逢」，地址都在義一路上，且相距僅不到30公尺。

在義一路相隔30公尺

謝立功昨上午成立退休校長後援會，被問到與對手林右昌總部「當鄰居」，謝笑稱，選舉就是要熱鬧，如果2名市長參選人三不五時可以碰碰面，可能對市民會更好，但林右昌看到他壓力會很大，因為他會每天質問林右昌，「說好的政見，為何都不兌現？」

「沒有特別考量地點！」林右昌指出，因為基隆夠寬敞的場所不多，剛好有人介紹那邊有空的房子就租了，至於與謝立功的總部相近，他不會有什麼壓力，現在是民主政治，從上任到現在，哪一天不是民意在監督、催促他推動市政。

老對手相逢再互批

另外，對於謝立功說要每天問政見為何沒兌現，林右昌嚴詞回擊，「謝立功太不用功！」，他提出的政見，大多數都已執行推動或完成，這是市民有目共睹的，建議謝再用功一點。林還說，想用選舉口水、粗暴的方式來刺激、炒熱選情溫度，實在沒有必要，他期待一場高品質、高水準的君子之爭。

另外，基隆市復興路、新西街月初因豪雨嚴重淹水，林右昌昨也前往視察復建及工程改善情形，其中復興路工程已完工，寬度比原本的60公分增加5倍，將可改善長久以來的排水瓶頸，曾驚現「黃泥瀑布」的新西街也已在進行排水工程，最快明年1月竣工。

(中國時報)

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