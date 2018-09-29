不辦公開辯論會 侯稱循往例

國民黨新北市長參選人侯友宜28日上午走訪三峽民生市場，民眾熱情送上包子給侯友宜象徵「包中」。（陳俊雄攝）

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中國時報
、許哲瑗／新北報導

國民黨新北市長參選人侯友宜28日前往三峽民生市場及新北市液化氣體燃料商業同業公會理監事聯席會，針對新北市不舉行公開辯論會，侯友宜表示新北市以往二屆都沒辦，「新北市只是循往例」；對於對手蘇貞昌不斷抹黑他抄襲政策，侯則無奈的說，「無聊的口水戰，我不會去做」。

要蘇說清深澳立場

侯友宜對於新北市不舉辦公開辯論會表示，以往二屆市長選舉時都沒有辦，台北市也沒有辦，「這只是循往例」。

對於蘇貞昌陣營質疑反深澳電廠影片誤植煙囪刻意造假，侯友宜指出，在19日公布時就已指出，這不是形象廣告或選舉廣告，而是關於重大公共民生議題的影片，而且早在公布影片之前，就有環保團體指出深澳燃煤電廠將會產生嚴重汙染，成為全台灣不可承受之重，還將造成576位民眾死亡，嚴重危害到下一代的健康，這個影片是要喚起民眾對PM2.5的警覺，也因如此才有77％民眾反對深澳燃煤電廠。

侯友宜也請蘇貞昌不要著急，先把到底贊成還是反對深澳燃煤電廠的態度說清楚，民生重大議題說清楚才是最重要。

不與蘇打口水戰

侯友宜表示，之所以出來參選，是因為看到台灣這麼多「有的沒的」政治人物在亂搞，但台灣人是非常「古意的」，呼籲對手不要再為了選舉，刻意製造人民分裂、衝突和仇恨，以正向力量選舉。

對於蘇貞昌不斷加重批評力道，侯友宜無奈的說，「無聊的口水戰，我不會去做」，他認為做人要忠厚、善良、感恩，選舉就是把政見清楚和選民報告，並落實對市民的承諾，才能把新北市政做得更好。他也呼籲所有支持者要站出來，幫他催票、拉票，勇於投票，這樣他才能當選。

(中國時報)

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