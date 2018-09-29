大選年教師節 選將打教育牌

2018年09月29日 04:10 中國時報 莊旻靜 、 蔡依珍 ／綜合報導 ／綜合報導

桃園市長參選人楊麗環（右）在教師節宣布教育政見，將從國小開始扎根學多元語言和網路資訊教育，高職更全面免學費。（蔡依珍攝）

教師節碰上大選年，各參選人都推出教育政見。無黨籍桃園市長參選人楊麗環28日宣布，未來若當選，將從國小起推動多元語言與網路資訊教育。國民黨新竹縣長參選人楊文科則認為，當選後會在各學校配置智慧工具，讓同學從小學習程式設計，並強化倫理道德教育。

楊麗環說，為了與世界接軌，鼓勵從國小起選修如德、法、日、韓、俄甚至東南亞語言的簡易會話，自小培養語言人才，也要讓孩子提早熟悉網路，建立正確的網路觀念，她也提到選擇技職教育多是經濟弱勢的孩子，以利及早投入職場，她也將不排富全面補助，培養紮實技術一環，增加桃園子弟就業競爭力，也連帶解決高校招生不足的問題。

楊麗環推動多元語言

她說，教育教的是人、而不是空有技術的機器，未來將加強品德教育、推動一校一藝術特色，讓桃園成為一座溫暖的城市。

楊文科在教師節前向80歲的國小班導師黃兆源致謝，感謝他當年教誨，黃兆源說楊文科求學時態度認真積極。談到未來教育政策，楊文科表示，除應有公民知識教育外，更要重視倫理道德，若當選會在各學校配置智慧工具，讓學生從小學習程式設計，也會持續與家長們交流，將好的意見導入體制，幫助學生成長。

徐欣瑩拍影片謝恩師

民國黨新竹縣長參選人徐欣瑩與國小體育教師吳錦澄、博士班指導教授黃金維、父親徐鏡蘭等拍攝影片，黃金維說，徐欣瑩有「俠女」綽號。民進黨籍鄭朝方則獲學生祝福順利當選。

(中國時報)