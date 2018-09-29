機車減汙 中市府祭三大利多

台中市長林佳龍（右）28日強調，推出機車減汙三大改善措施，不僅是全國首創，也是三大利多。 （盧金足攝）

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中國時報
／台中報導

台中市長林佳龍28日宣布，將運用中央提高空汙基金20％交地方政府執行的經費，推動全國首創機車減汙染排放三大利多，機車換濾清器補助200元；機車業者檢驗數達標者，1年最多獲2萬3000元獎勵金；二行程機車汰換為最新的6期燃油機車，一般民眾補助5000元，中低收入戶補助1萬2000元。

檢驗數達標 1年最高獎金2.3萬

台中市推動空汙防制，與中部6縣市聯合提出訴求，成功爭取中央修法，提高空汙基金20％交地方政府執行，林佳龍也建議各縣市政府響應，對減少移動汙染將有顯著效果，共同讓台灣空氣愈來愈好。

台中市府28日宣布啟動「補助機車檢修合一暨提升檢驗數獎勵方案」，林佳龍與台中市4大機車公（工）會代表共同揭開檢修合一計畫補助項目，透過全市400多站機車排氣檢驗站作為環保種子，加速汰除二行程機車。

廣設排氣檢驗站 預估改善89％

「三大利多，再度創新！」林佳龍強調，市府改善空汙不遺餘力，再推出三大改善措施，不僅是全國首創，也是三大利多，相較於二行程機車汙染排放，預估改善達89％。

林佳龍說，改善空汙的努力已被看見，環保署或環保聯盟都肯定台中改善空汙成果，要求台中火力發電廠減煤降載、補助企業燃油鍋爐改燃氣及加嚴排放標準、普及電動汽機車、補助機車濾清器等政策，鼓勵業者與民眾一起來改善。

環保局長白智榮表示，機車車主若無定期保養車輛習慣，排放汙染物容易超標，希望從源頭確實達到汙染減量目的。

(中國時報)

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