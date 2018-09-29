北農中秋餐會 時力參選人拜票挨批

2018年09月29日 01:13 中國時報 吳堂靖 ／台北報導 ／台北報導

北農28日於濱江市場舉行年度餐會，席開77桌慰勞員工，不過餐桌上卻擺滿時代力量文宣品，該黨參選人也不斷出入會場，由於北農有官股股份，其他議員痛批「行政不中立」、「大小眼」，北農主祕路全利澄清，確實有參選人發放文宣，但北農並沒有作其他安排。

北農昨於中山區第二果菜批發市場5樓會場舉辦中秋聯歡餐會，邀請一、二市等近800名員工及相關單位參與，活動人人有獎，氣氛熱烈，不過卻驚見時代力量參選人林亮君、吳崢與隨行助理不斷在場外出入，場內的餐桌更早已被擺滿林亮君的文宣品，由於現場未見到其他政黨的參選人出席，此舉也引發議論。

兩人看到媒體也大方表明來意，林亮君說，因為是她的選區，所以來看一下；吳崢則說，北農雖然不是他的選區，但亮君跟他說有餐會，且北農也是北市府重要的一塊，因此就來認識一下。

對此，中山大同區現任議員林國成痛批「不公平！」，他痛批，事前完全沒收到通知，也不知道有餐會，沒道理現任議員都沒有人去，反倒是時力參選人收到風聲前往，這很明顯有輔選嫌疑，北農這樣是行政不中立，一定要解釋清楚！

至於參選人入場發放文宣品，遭質疑違反行政中立，對此，路全利僅表示，確實有參選人入場發放文宣，但北農並沒有其他安排，但也說過去沒有印象餐會有參選人來發放文宣。

(中國時報)