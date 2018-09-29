廖裕德建議廣設學前特教班

無黨籍新北市議員參選人廖裕德（右）28日舉辦座談會。（許哲瑗攝）

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中國時報
許哲瑗／新北報導

無黨籍新北市議員參選人廖裕德28日邀請教師會和教育人員產業工會等學者，針對少子化、幼兒公托、特殊教育等議題雙向溝通，他表示，若有機會回到議會，必會強力督促市府明列教育預算的運用，提升教育品質，將第一線教育人員的聲音帶進議會。

「少子化是台灣教育的危機、也是轉機！」廖裕德說，2008年出生人數約27萬人，2010年驟減為16.5萬人，少子化已是不可避免的趨勢，他提出逐年調降班級的學生數1人，目標是2020年縮減為國小每班25人、國中26人，將教育精緻化，從根本解決問題。

廖裕德指出，一年一聘的鐘點教師到寒暑假便頓失收入，且和專任教師「同工不同酬」的差別待遇，嚴重影響學生受教品質，他建議推動國中小的合理化員額，以學生學習的總節數規劃正式教師、代理教師的聘用比例，維持正式、代理教師的基本編制。

此外，2016年統計，學齡前階段的特殊教育班僅有35班，國小卻有81班，許多身心障礙學童症狀未及時發現，錯失了治療的黃金階段。

對此廖裕德認為，教育絕非「秤斤論兩」，許多家長不願意面對孩子是身心障礙，是特教生面臨的最大問題，他建議廣設學前特教班，將早期療育結合醫院社服系統，以循序漸進的方式，提供更彈性的特教資源。

廖裕德於台北縣時代擔任4屆縣議員，升格後連續當選2屆市議員，深耕地方數十年，今年再度以無黨籍身分參選市議員。他表示，若有機會重回議會，必定強力督促市府改善教育方面的政策，落實經費的運用，將好的教育人才留在新北市。

(中國時報)

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