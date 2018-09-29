頭屋釋奠典禮 三獻古禮祭孔

2018年09月29日 04:10 中國時報 何冠嫻／苗栗報導

頭屋鄉玉衡宮28日舉行年度釋奠典禮，慶祝大成至聖先師孔子誕辰2568周年，採用傳統三獻禮儀，並找來頭屋國小表演六佾舞及舞龍獻瑞。私立君毅高中也舉辦千人觀禮「拜師大典」，融入傳承精神，盼學生向典範學習。

玉衡宮舉辦的釋奠典禮，以民間祭祀神明的傳統禮儀與牲禮供品為特色，並採傳統三獻禮儀，來表達對至聖先師孔子的崇敬之意。28日由苗栗縣長徐耀昌擔任正殿主祭官，廟方主委彭錦原偕同擔任左次間主祭官的縣議員禹耀東，右次間主祭官的頭屋鄉長江村貴，以及擔任糾儀官教育處副處長葉芯慧等人，依循古禮完成儀式。

釋奠典禮不但將初獻禮、亞獻禮及終獻禮融入佾舞、雅樂中，典禮結束更依循往例發放「至聖筆」，庇佑學子學業進步，祈福增添智慧。

致力推動餐飲人文教育的苗栗縣私立君毅高級中學，昨日則舉辦千人觀禮「拜師大典」，重新喚起尊師重道的重要，並在典禮中融入「傳承」精神，盼學生能傳承努力勤奮向學的良好傳統。

校方表示，千人拜師大典已成為學校特色文化之一，透過遵循古禮叩首拜師儀式，體現向典範學習、拜師敬我的意義。此外，更邀請到有著「三代御廚」稱號的阿樹師傅，為餐飲科學生戴上廚師帽，再由學長姐為學弟妹戴上，象徵餐旅服務精神及傳承所學。

(中國時報)